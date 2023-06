Au milieu de libertés réduites, les Hongkongais commémorent l’anniversaire de Tiananmen en privé

HONG KONG (AP) – Alors que le 34e anniversaire de la répression de la place Tiananmen en Chine approche dimanche, de nombreux Hongkongais tentent de marquer la journée de manière privée dans l’ombre d’une loi qui a poursuivi les principaux militants du mouvement pro-démocratie de la ville.

Pendant des décennies, Hong Kong a été le seul endroit en Chine où les gens ont organisé des commémorations à grande échelle sur la répression de 1989 contre les manifestants pro-démocratie au cours de laquelle des chars ont pénétré au cœur de Pékin et des centaines, voire des milliers, de personnes ont été tuées.

Les gens se sont réunis chaque année dans le parc Victoria de Hong Kong pour marquer l’anniversaire du 4 juin avec une veillée aux chandelles. En 2020, des milliers de personnes ont défié une interdiction de la police d’organiser l’événement.

Ce dimanche, Victoria Park sera plutôt occupé par un carnaval organisé par des groupes pro-Pékin pour célébrer la passation de Hong Kong à la domination chinoise en 1997. Les organisateurs disent qu’il comportera un bazar avec de la nourriture de toute la Chine.

Alors que le gouvernement arrêtait des militants, des éditeurs et des politiciens de l’opposition en vertu de la vaste loi sur la sécurité nationale de 2020, les manifestations publiques d’opposition ont pour la plupart disparu. Alors que les autorités effacent les rappels du massacre, certains Hongkongais se battent pour garder les souvenirs vivants en distribuant des bougies LED, en écrivant sur la répression ou en achetant des livres à ce sujet.

Au cours des années précédentes, Richard Tsoi, un ancien organisateur de vigiles, aurait eu une semaine chargée, se préparant pour l’événement et se coordonnant avec la police. Cette année, l’homme de 55 ans dit qu’il n’a pas décidé ce qu’il fera dimanche.

« Pendant une trentaine d’années, nous avons poursuivi notre travail dans une lutte de la mémoire contre l’oubli », a déclaré Tsoi, qui portait un T-shirt noir avec le slogan « Le peuple n’oubliera jamais ». « Maintenant, nous devrons peut-être réfléchir à la manière d’éviter que ce message ne soit noyé à Hong Kong. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était légal de pleurer la répression en public en tant qu’individu, le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a déclaré que si quelqu’un enfreignait la loi, « bien sûr, la police devra agir ».

Le groupe qui organisait autrefois la veillée du parc Victoria s’est dissous en 2021, après que la police l’a informé qu’il faisait l’objet d’une enquête pour avoir travaillé pour le compte de groupes étrangers, une accusation que le groupe a niée, et trois de ses dirigeants ont été accusés de subversion.

La répression de Tiananmen a profondément marqué une génération de Chinois à l’esprit libéral. Tsoi, qui était à l’université pendant le mouvement démocratique de 1989, a déclaré que les manifestations lui avaient donné de l’espoir pour l’avenir de la Chine. Quand il a entendu des bruits de coups de feu à la télévision, a-t-il dit, c’était attristant et exaspérant.

« Après la répression, je me suis demandé ce que nous pouvions encore faire à Hong Kong », a-t-il déclaré. « Je ne pouvais que me jurer : consacrer toute ma vie à la démocratie chinoise. »

Depuis la promulgation de la loi sur la sécurité nationale, les statues liées à Tiananmen ont été retirées des universités et des livres sur l’événement ont été retirés des étagères des bibliothèques publiques. Le chroniqueur Johnny Lau, qui a couvert la répression de 1989 en personne en tant que journaliste, a écrit que le 4 juin est devenu tellement tabou qu’il oblige les gens à y réfléchir davantage.

Certaines entreprises, a-t-il écrit, ont célébré le 64e anniversaire d’un journal en achetant des publicités lui souhaitant un bon voyage jusqu’à son 65e, une décision qui évite d’imprimer les chiffres sensibles 6 et 4 – comme le 4 juin – ensemble.

Au moment où les livres ont été retirés, une fonctionnaire appelée Yau a senti qu’elle devait acheter un nouveau livre intitulé « Le 35 mai » dont le titre est une manière détournée de se référer au 4 juin. Elle prévoit de passer le dimanche à lire un livre ou à regarder un documentaire sur le la répression et réfléchissez profondément à l’histoire, a déclaré la femme dans la vingtaine, qui a demandé à être identifiée uniquement par son nom de famille par crainte des représailles du gouvernement.

Elle dit qu’elle prévoit de se souvenir à la fois de Tiananmen et d’un Hong Kong dans lequel Tiananmen pourrait être librement commémoré.

Quelques petites entreprises participent également. Derek Chu, propriétaire de la plateforme d’achat groupé AsOne, a déclaré qu’il prévoyait de donner des bougies LED dans son magasin dimanche, malgré une récente réunion avec les autorités de sécurité nationale. Il lui a été interdit de donner des détails sur la réunion, a-t-il dit.

Chu a déclaré qu’aucune loi n’interdisait la commémoration de la répression et que les gens avaient la responsabilité de se souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour la démocratie et la liberté. Mais il a dit que c’était toujours un geste risqué.

Une autre petite entreprise a écrit sur Facebook que des agents de plusieurs ministères sont venus inspecter le magasin après avoir annoncé qu’il distribuerait des bougies LED la semaine dernière.

Samedi dernier, Chan Kim-kam a mis une boîte de bougies LED sur le stand où elle vend des produits secs comme de l’encens et des articles de papeterie. Elle a dit qu’ils étaient un rappel de la répression et un moyen pour les gens qui croient en la démocratie, la liberté et l’humanité de « se voir ».

Cependant, Chan a déclaré qu’elle avait dû retirer les bougies jeudi en raison « d’une décision qu’elle n’était pas disposée à prendre ». Elle a dit qu’elle ne pouvait pas en dire plus.

À l’étranger, les membres de la diaspora de Hong Kong planifient toujours des événements. Au moins une vingtaine d’événements commémoratifs sont prévus dimanche dans les grandes démocraties, dont le Royaume-Uni, où 113 500 Hongkongais ont émigré en utilisant un visa spécial qui leur permet de vivre et de travailler dans le pays et de demander la citoyenneté britannique après six ans.

Lit Ming-wai, ancienne dirigeante du groupe artistique aujourd’hui dissous à l’origine de « May 35th », qui était à l’origine une pièce de théâtre, a déménagé au Royaume-Uni en 2021. Elle a organisé des projections de la pièce à l’étranger et a publié le livre le mois dernier à Taïwan. . Un groupe de théâtre taïwanais met également en scène la pièce du vendredi au dimanche.

Bien qu’il semble que la pièce ne puisse plus être jouée à Hong Kong, a-t-elle déclaré, la maintenir en vie ailleurs est une forme de résistance contre l’oubli et le régime autoritaire de la Chine.

« Achetez un livre, écoutez une chanson, allumez une lampe ou portez une chemise », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas dénué de sens, car vous réaliserez que vous n’êtes pas si seul quand vous le faites. »

Kanis Leung, Associated Press