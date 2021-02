Dans le dernier article interne du New York Times, le principal défenseur de la théorie critique de la race aurait condamné un journaliste pour avoir dénoncé son hypocrisie, après qu’un journaliste chevronné ait été contraint de quitter le journal pour avoir utilisé «le N-mot».

Donald McNeil Jr., le principal journaliste du New York Times sur la pandémie de Covid-19, a démissionné la semaine dernière. McNeil, avait-il été révélé, avait utilisé une insulte raciale lors d’un voyage au Pérou avec des étudiants en 2009. McNeil a simplement répété le terme après qu’un étudiant se soit renseigné sur son utilisation, et le journal l’avait soutenu, affirmant qu’il n’avait aucune intention malveillante. Néanmoins, il a démissionné après que 150 employés aient exigé qu’il soit puni, écrivant dans une lettre que «Notre communauté est indignée et souffre.»

Aussi sur rt.com Annuler le leur? Le journaliste principal du NYT sur Covid-19 démissionne après que la réprimande pour l’utilisation de « N-word » n’a pas réussi à apaiser ses collègues

Entrez Nikole Hannah-Jones, le journaliste du Times derrière le controversé ‘1619 Project’, un ouvrage qui recadre toute l’histoire des États-Unis comme celle de la suprématie blanche, et qui a incité l’ancien président Donald Trump à mener une guerre à l’échelle du gouvernement contre le « toxique » idéologie de la «théorie critique de la race».

Dans un article approfondi sur les conflits internes du Times, le journaliste de Washington Free Beacon, Aaron Sibarium, a découvert que Hannah-Jones avait utilisé le mot «N *** er» deux fois dans une paire de tweets de 2016. Si Hannah-Jones – qui est noire – n’a pas utilisé le mot avec malveillance, elle a néanmoins échappé à l’examen de ses collègues, qui avaient dit à Sibarium que, « Même dans des citations ironiques ou moqueuses, » les insultes et les épithètes raciales ne seraient pas tolérées sur le papier. «Nous ne tolérons pas les propos racistes, quelle que soit leur intention», Le rédacteur en chef Dean Baquet a déclaré au personnel dans un courriel.

Sibarium a creusé et a découvert que Hannah-Jones avait utilisé exactement la même insulte en 2016, alors qu’elle citait le comédien noir Larry Wilmore.

Un comportement plus insensé de Nikole Hannah-Jones … https://t.co/DQuoX1CNU5 pic.twitter.com/uRx9dD4bTf – Elizabeth Nolan Brown (@ENBrown) 9 février 2021

Il a contacté Hannah-Jones, lui demandant si elle « L’intention a fait une différence » dans ce cas. En réponse, Sibarium a déclaré que Hannah-Jones avait publié son e-mail sur Twitter, avec son numéro de téléphone, et avait plaisanté à ce sujet avec ses abonnés.

Hannah-Jones a retiré le tweet qui contenait mon numéro de téléphone. J’apprécie cela. Mais il lui a fallu plus de 24 heures pour le faire – et elle savait clairement que mon numéro était là-bas. pic.twitter.com/EBdbPPwjpf – Aaron Sibarium (@aaronsibarium) 9 février 2021

Mardi matin, elle avait supprimé le tweet, ainsi que ses anciens tweets contenant le mot «N *** er.» En fait, certains utilisateurs ont noté que tous les tweets récents remontant à novembre 2020 semblaient également avoir été soudainement supprimés.

Nikole Hannah Jones semble avoir bombardé tous ses tweets après novembre 2020. – Noam Blum (@neontaster) 9 février 2021

Quoi qu’il arrive ou non dans les coulisses, Hannah-Jones a été mise au pilori par des experts et des commentateurs en ligne. «Imaginez juste la réaction si cela était fait * à * elle plutôt que par elle, même si elle exerce infiniment plus de pouvoir que lui,» a tweeté le journaliste Glenn Greenwald.

Elle a laissé l’e-mail avec son numéro de téléphone portable personnel sur Twitter pendant 24 heures, puis l’a supprimé. De toute évidence, il a reçu des messages et des appels. Imaginez juste la réaction si cela était fait * à * elle plutôt qu’à elle, même si elle exerce infiniment plus de pouvoir que lui. – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 9 février 2021

Oh oh! Nikole Hannah-Jones n’a-t-il pas dit que si vous ne faisiez pas partie d’un groupe, vous ne pouviez pas utiliser de mots offensants les concernant? CC: @deanbaquet pic.twitter.com/59uLcI0VCr – James Lindsay, ne rentre pas dans votre boîte (@ConceptualJames) 9 février 2021

NHJ est une blague, et le journal pour lequel elle travaille a soufflé sa décence et sa crédibilité https://t.co/8Hheo6QjNZ – Ben Shapiro (@benshapiro) 9 février 2021

Hannah-Jones a laissé son tweet contenant le numéro de téléphone en ligne pendant plus de 24 heures, selon Sibarium. Il réclamations que le doxxing était « Plus ennuyeux qu’alarmant », ajoutant qu’il avait reçu « Quelques messages vocaux désagréables mais rien de grave. »

Le New York Times a été en désarroi ces derniers temps, la brigade réveillée et les libéraux vieillissants se battant pour le contrôle de l’agenda de la Dame grise. Le drame interne se poursuit depuis que les rédacteurs en chef du journal ont annulé et présenté des excuses pour un éditorial de l’été dernier d’un sénateur américain en exercice, Tom Cotton, après que le personnel « réveillé » ait revendiqué son article – qui appelait au déploiement de troupes pour écraser la violence » Les émeutes de Black Lives Matter mettent leur vie en danger.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!