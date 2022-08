Au milieu de l’effondrement économique du pays, de nombreux Sri Lankais ont du mal à manger

La file d’attente à la fenêtre de la soupe populaire, où les volontaires distribuent des assiettes pleines de curry et de riz, est longue mais ordonnée, avec des hommes, des femmes et des enfants qui attendent calmement leur tour pour leur repas.

La patience est une chose à laquelle beaucoup de Sri Lankais s’accrochent, car les prix des denrées alimentaires ont grimpé de 90% et le combustible de cuisine et l’essence sont rares dans cette nation insulaire paralysée par l’effondrement économique et l’instabilité politique.

Ranjani Subramanium, 39 ans, mange timidement à la cuisine communautaire à l’extérieur de la capitale, Colombo, reconnaissant pour le déjeuner chaud. La mère célibataire s’inquiète constamment de la façon de nourrir ses jeunes filles. Ses maigres revenus consistent à vendre des feuilles de bétel pour subvenir aux besoins de ses filles, âgées de 2 et 12 ans, et de son fils de 15 ans.

“Nous sommes tellement impuissants. Je suis incapable de donner à mes enfants un seul bon repas par jour à cause de la chute du pays”, a-t-elle déclaré à CBC News par l’intermédiaire d’un traducteur cinghalais. Avant cela, elle a dit qu’ils mangeaient trois bons repas par jour.

Maintenant, “nous n’avons plus rien”, dit-elle avec résignation.

La mère célibataire Ranjani Subramanium, 39 ans, est vue dans une soupe populaire avec ses deux jeunes filles. (Salimah Shivji/CBC)

Subramanium passe des nuits à s’inquiéter de l’avenir de ses enfants, les écoles au Sri Lanka étant limitées à seulement trois jours de présence en classe par semaine en raison des pénuries de carburant qui sévissent dans le pays. Subramanium n’a pas les moyens d’acheter l’ordinateur dont sa fille aînée a besoin pour se connecter aux cours en ligne programmés les deux jours restants de la semaine.

“Cela me rend triste quand elle me dit que les autres enfants étudient en ligne mais qu’elle n’a aucun moyen de les rejoindre”, a déclaré Subramanium.

Elle n’est pas seule dans ses luttes pour nourrir sa famille. Les prix alimentaires au Sri Lanka sont le double de ce qu’ils étaient et le pays est en faillite, une situation désastreuse que beaucoup imputent à la classe dirigeante et au président récemment évincé du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa.

“Je ne vois pas de lumière au bout du tunnel”

La cuisine communautaire, l’une des 12 à travers le pays, sert des repas chauds à midi tous les jours de la semaine et fonctionne entièrement grâce aux dons et au travail de bénévoles, qui recherchent du bois de chauffage pour préparer la nourriture en raison des pénuries de combustible de cuisson.

“Parfois, nous avons des gens qui ne survivent qu’avec ce repas particulier pendant une journée”, a déclaré Moses Akash, directeur de Voice for Voiceless Foundation, l’organisme de bienfaisance qui gère les soupes populaires. Ils sont de plus en plus occupés de jour en jour et Akash a déclaré qu’il travaillait à l’ouverture de plus de sites dans les semaines à venir.

REGARDER | Les Sri Lankais luttent au milieu de l’effondrement économique :

Le Sri Lanka se débat dans un effondrement économique et une inflation galopante Les citoyens sri-lankais disent avoir du mal à joindre les deux bouts dans un contexte de crise économique et d’inflation vertigineuse.

“Je ne vois pas de lumière au bout du tunnel pour le moment, car les besoins augmentent”, a-t-il déclaré.

Alors que les vendeurs du Pettah Market de Colombo, autrefois très animé, attendent sans rien faire l’arrivée des clients, ils parlent de devoir sauter des repas eux-mêmes et prient pour gagner suffisamment d’argent pour payer le loyer.

Le vendeur de légumes Mohamed Ikram a vu ses ventes chuter de plus d’un tiers, laissant son revenu quotidien à l’équivalent d’environ 9 $ CAN.

“Les gens demandent simplement les prix et partent sans rien acheter”, a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète.

Le vendeur de légumes Mohamed Ikram a vu ses ventes chuter de plus d’un tiers, laissant son revenu quotidien à l’équivalent d’environ 9 $ CAN. (Salimah Shivji/CBC)

Cette douleur a frappé le plus durement les pauvres du Sri Lanka, avec une économie en ruine et des réserves de devises étrangères épuisées. Plus tôt cette année, alors que l’inflation continuait de monter en flèche, les manifestants sont venus en masse pour exprimer leur mécontentement envers la classe dirigeante, considérée comme complice de l’effondrement financier.

En mai, le pays a fait défaut sur sa dette pour la première fois de son histoire, et alors qu’il est en négociations avec le Fonds monétaire international pour parvenir à un accord de sauvetage, le gouvernement s’efforce de rassembler suffisamment d’argent pour maintenir l’économie à flot.

La crise a contraint Sumila Wanaguru, économiste à la Banque centrale du Sri Lanka, à s’adapter. Elle passe maintenant son temps à analyser les flux de trésorerie quotidiens du pays dans les moindres détails pour essayer de les maintenir en équilibre avec ce qui sort. Elle a dit qu’elle et son équipe en étaient réduites à mendier et à implorer des alliés pour des lignes de crédit et des échanges de devises.

Sumila Wanaguru, économiste à la Banque centrale du Sri Lanka, passe son temps à analyser les flux de trésorerie du pays dans les moindres détails pour essayer de les maintenir en équilibre avec ce qui sort. (Salimah Shivji/CBC)

“Le travail est très difficile ces jours-ci”, a déclaré Wanaguru, directeur de la division des opérations internationales de la banque. “Notre [cash] l’offre est limitée parce que le niveau des réserves de change liquides de la banque centrale est à un niveau extrêmement bas.”

“C’est humiliant”

Cela signifie que les importations essentielles telles que les médicaments et le carburant sont également à des niveaux extrêmement bas.

Steven Labrooy, qui faisait la queue devant une station-service de Colombo pour un quota hebdomadaire de 20 litres – soit un demi-réservoir pour une voiture moyenne – pouvait à peine contenir son indignation.

“C’est humiliant. Je suis tellement furieux contre les politiciens qui ont causé ça.”

Labrooy a déclaré qu’il était en proie à une pensée au fond de son esprit, une peur profonde que personne ne soit tenu responsable d’avoir envoyé le Sri Lanka vers un effondrement économique.

“Si les records passés doivent passer dans ce pays, les gens volent le pays à l’aveuglette et s’en tirent ensuite.”

REGARDER | Les faux pas politiques derrière la crise économique du Sri Lanka :

Comment les Sri Lankais font face aux troubles politiques et économiques Salimah Shivji, de CBC, donne un aperçu de la façon dont les troubles politiques et économiques au Sri Lanka nuisent aux gens ordinaires.

La frustration lancinante des Sri Lankais endurant l’agonie économique pour des raisons indépendantes de leur volonté a débordé le mois dernier, avec des milliers de manifestants qui ont pris d’assaut la résidence et le bureau du président Gotabaya Rajapaksa, l’évinçant finalement du pouvoir.

Les manifestants ont blâmé Rajapaksa et l’emprise de près de deux décennies de sa famille sur le pouvoir pour l’effondrement économique, précipité par leur mauvaise gestion flagrante des finances du Sri Lanka.

“A un certain niveau, c’est de l’incompétence fondamentale. A un autre niveau, c’est l’arrogance de ne pas écouter” le public ou ses conseillers, a déclaré Paikiasothy Saravanamuttu, directeur exécutif du Center for Policy Alternatives basé à Colombo.

Il a déclaré que Gotabaya Rajapaksa est directement responsable de l’ampleur massive de la crise dans laquelle se trouve le Sri Lanka, avec son affinité pour l’élaboration de politiques excentriques.

“Il a réduit l’assiette fiscale et, par conséquent, le Trésor a perdu quelque chose comme 600 milliards de roupies”, a déclaré Saravanamuttu. “Ensuite, il a décidé de passer aux engrais organiques pour l’agriculture du jour au lendemain. La décision en soi n’était pas mauvaise. Mais le faire du jour au lendemain a été catastrophique pour l’agriculture de ce pays.”

Un nouveau président

Le gouvernement a également ignoré à plusieurs reprises les avertissements selon lesquels la ruine financière était imminente.

Le remplaçant de Rajapaksa à la présidence, le politicien de longue date Ranil Wickremesinghe, a été élu fin juillet par ses collègues parlementaires.

Il n’est pas vu favorablement par de nombreux manifestants, et Saravanamuttu a déclaré qu’une opinion défavorable pourrait causer des problèmes alors que le pays progresse dans les pourparlers de sauvetage avec le FMI.

“Il va y avoir des conditionnalités très dures. Les gens vont devoir faire encore plus de sacrifices”, a déclaré l’analyste, ajoutant que la tâche principale du gouvernement est de convaincre les gens que des réformes dures sont non seulement nécessaires, mais possibles.

« La question est : le gouvernement de Ranil Wickremesinghe peut-il le faire ?

Les personnes impliquées dans le mouvement de protestation, qui a été la cible d’une répression de la part des autorités depuis l’entrée en fonction de Wickremesinghe, pensent que la réponse est “non”.

Paikiasothy Saravanamuttu, directeur exécutif du Center for Policy Alternatives basé à Colombo, affirme que la crise économique actuelle est en partie le résultat de “l’incompétence” de l’ancien président. C’est aussi “l’arrogance de ne pas écouter” à la fois le public et ses conseillers. (Salimah Shivji/CBC)

“Je n’accepte pas Ranil Wickremesinghe comme président”, a déclaré une manifestante à plein temps, dont le nom est caché par CBC parce qu’elle craint d’être arrêtée. “Il n’est pas le genre de changement de système que nous réclamons depuis quatre mois, nous ne sommes donc pas satisfaits de son leadership.”

La manifestante craint que ses mouvements ne soient suivis, après que plusieurs des leaders de la manifestation les plus en vue aient été arrêtés, tandis que d’autres ont été frappés d’interdictions de voyager. Le principal site du camp de protestation en face des bureaux présidentiels a également été ordonné par la police.

“Nous ne nous sentons tout simplement pas en sécurité”, a-t-elle déclaré à CBC. “Beaucoup de mes amis ont déjà eu des visites chez eux de la police.”

À la recherche de réformes économiques

La députée de l’opposition Harsha De Silva est prête à donner à Wickremesinghe, son ancien patron, une chance d’essayer de s’attaquer à l’aggravation de la crise. Mais il est d’avis qu’une répression contre les manifestants qui ont pris d’assaut le bureau de l’ancien président est contre-productive et nuirait à l’urgence de mener des réformes pour relancer l’économie.

“C’était de la désobéissance civile”, a déclaré De Silva. “Ce ne sont pas des criminels à arrêter. Un type a été arrêté parce qu’il s’est assis sur la chaise du président. Qu’est-ce que c’est que ça?”

Au Sri Lanka, de nombreux manifestants antigouvernementaux craignent des représailles. (Salimah Shivji/CBC)

De Silva fait pression pour un cabinet multipartite, arguant que le peuple du pays veut voir les politiciens travailler ensemble pour “réinitialiser” le pays et mettre en œuvre des réformes radicales.

“Les gens sont en colère. Les gens sont déçus. Les gens ont perdu espoir en l’avenir”, a déclaré De Silva.

“Tout le monde essaie de sortir d’ici”, a-t-il ajouté, faisant allusion aux longues files d’attente devant les bureaux des passeports de Sri Lankais espérant échapper à la crise.

Mais tout le monde ne peut pas envisager cette option. Pour ceux qui sont encore à l’intérieur du pays, la crise est inévitable, même dans une pharmacie haut de gamme d’un quartier aisé du centre de Colombo.

Tenant le comptoir, Sathees Murugesan a déclaré qu’il avait pu garder ses étagères remplies de la plupart des médicaments, mais que la majoration était stupéfiante. La quasi-totalité de son inventaire, de l’aspirine aux pompes pour l’asthme, a doublé ou triplé de prix et il ne sait pas combien de temps cela va continuer.

“Personne ne sait vraiment ce qui va se passer”, a déclaré le pharmacien. “C’est comme tous les jours, les gens se réveillent et espèrent juste que tout ira bien aujourd’hui.”