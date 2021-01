Les glaces de la Terre fondent plus rapidement aujourd’hui qu’au milieu des années 1990, selon de nouvelles recherches, alors que le changement climatique fait monter les températures mondiales de plus en plus.

Au total, environ 28 billions de tonnes de glace ont fondu de la glace de mer, des calottes glaciaires et des glaciers du monde depuis le milieu des années 1990. Chaque année, le taux de fusion est maintenant d’environ 57% plus rapide qu’il y a trois décennies, rapportent des scientifiques dans une étude publiée lundi dans la revue The Cryosphere.

«Ce fut une surprise de voir une telle augmentation en seulement 30 ans», a déclaré le co-auteur Thomas Slater, glaciologue à l’Université de Leeds en Grande-Bretagne.

Alors que la situation est claire pour ceux qui dépendent des glaciers de montagne pour l’eau potable ou qui comptent sur la glace de mer d’hiver pour protéger les maisons côtières des tempêtes, la fonte des glaces dans le monde a commencé à attirer l’attention loin des régions gelées, a noté Slater.

En plus d’être captivés par la beauté des régions polaires, «les gens reconnaissent que, même si la glace est loin, les effets de la fonte seront ressentis par eux», a-t-il déclaré.

La fonte de la glace terrestre – sur l’Antarctique, le Groenland et les glaciers de montagne – a ajouté suffisamment d’eau à l’océan au cours de la période de trois décennies pour élever le niveau moyen mondial de la mer de 3,5 centimètres. La perte de glace causée par les glaciers de montagne représentait 22% du total annuel de la perte de glace, ce qui est remarquable étant donné qu’elle ne représente qu’environ 1% de toute la glace terrestre au sommet des terres, a déclaré Slater.

Dans tout l’Arctique, la glace de mer rétrécit également pour atteindre de nouvelles dépressions estivales. L’année dernière a vu l’étendue de glace de mer la deuxième plus faible en plus de 40 ans de surveillance par satellite. Lorsque la glace de mer disparaît, elle expose de l’eau sombre qui absorbe le rayonnement solaire, plutôt que de la renvoyer hors de l’atmosphère. Ce phénomène, connu sous le nom d’amplification arctique, augmente encore davantage les températures régionales.

La température atmosphérique mondiale a augmenté d’environ 1,1 degré Celsius depuis l’époque préindustrielle. Mais dans l’Arctique, le taux de réchauffement a été plus du double de la moyenne mondiale au cours des 30 dernières années.

À l’aide de données satellitaires de 1994 à 2017, de mesures de sites et de certaines simulations informatiques, l’équipe de scientifiques britanniques a calculé que le monde perdait en moyenne 0,8 billion de tonnes métriques de glace par an dans les années 1990, mais environ 1,2 billion de tonnes métriques par an ces dernières années .

Calculer ne serait-ce qu’une estimation totale de la perte de glace des glaciers, des calottes glaciaires et des mers polaires du monde est «une approche vraiment intéressante, et qui est en fait tout à fait nécessaire», a déclaré le géologue Gabriel Wolken de la Division des levés géologiques et géophysiques de l’Alaska. Wolken était co-auteur du Bulletin 2020 de l’Arctique publié en décembre, mais n’a pas été impliqué dans la nouvelle étude.

En Alaska, les gens sont «parfaitement conscients» de la perte de glace glaciaire, a déclaré Wolken. « Vous pouvez voir les changements avec l’œil humain. »

La chercheuse Julienne Stroeve du Centre national de données sur la neige et la glace à Boulder, au Colorado, a noté que l’étude n’avait pas inclus la couverture de neige sur la terre, « qui a également un fort retour d’albédo », se référant à une mesure du degré de réflexion d’une surface.

La recherche n’a pas non plus pris en compte la glace de rivière ou de lac ou le pergélisol, sauf pour dire que «ces éléments de la cryosphère ont également connu des changements considérables au cours des dernières décennies».