Au milieu de l’arrestation de Raj Kundra, une vieille vidéo de Kapil Sharma interrogeant le mari de Shilpa Shetty sur ses revenus devient VIRALE

Dans un coup, la police de Mumbai a arrêté lundi soir l’entrepreneur Raj Kundra – le mari de l’acteur de Bollywood et juge de la télé-réalité Shilpa Shetty – pour avoir prétendument créé du contenu pornographique et l’avoir publié via des applications mobiles.

La police de Mumbai a informé que sa division de la Cellule des biens du crime avait jusqu’à présent arrêté un total de 11 personnes, dont le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra.

« Nous avons arrêté Raj Kundra dans cette affaire le 19 juillet 2021, car il semble être le principal conspirateur de cette affaire. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet. L’enquête est en cours », a déclaré le commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale, dans un communiqué.

Au milieu de l’arrestation de Raj Kundra, une vidéo du comédien et animateur de talk-show « The Kapil Sharma Show » Kapil Sharma posant des questions à Raj sur ses revenus, est devenue virale sur Internet.

Dans la vidéo, Raj Kundra, Shilpa Shetty Kundra et sa sœur Shamita Shetty sont les invités de l’émission de Kapil et on le voit demander à l’homme d’affaires comment il gagne autant d’argent sans rien faire. Kapil fait référence à Raj Kundra souvent photographié en train de faire la fête, de jouer un match de football avec des stars de cinéma, d’emmener sa femme faire du shopping et de faire des activités de loisirs, de lui demander comment trouve-t-il le temps de travailler parmi toutes les autres activités qu’il fait ?

Tous les trois — Raj, Shilpa et Shamita, rigolez. Cependant, Shilpa intervient plus tard et dit que son mari travaille très dur, et parfois pendant des heures d’affilée.

. Enfin tout le monde a eu la bonne réponse à la question posée par kapil sharma sur #TheKapilSharmaShow il y a de nombreuses années.#RajKundra #shilpashettykundra #RajKundraArrest pic.twitter.com/TcMFujKiyu – Dessie Aussie (@DessieAussie) 19 juillet 2021

Quant à l’arrestation de Raj lundi, l’affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. La cyber police avait enregistré une affaire en vertu des articles 292 de l’IPC, des articles 67, 67A des règles 3 et 4 relatives aux technologies de l’information et à la représentation indécente des femmes (interdiction). Maharashtra Cyber ​​​​avait arrêté plusieurs personnes l’année dernière, dont ont des liens avec Raj Kundra.

Cependant, Raj avait réfuté les allégations et demandé une caution anticipée en juin dans l’affaire sur la base d’une plainte alléguant que certaines plateformes en ligne publiaient des vidéos obscènes dans le cadre de leur série Web.

Raj avait nié avoir des liens avec l’affaire présumée des applications pornographiques, citant qu’il avait quitté la start-up. Il avait également remis à la police les documents de ses investissements et formalités de sortie.

Plus tôt, la tsarine de la télévision Ekta Kapoor avait enregistré une déclaration dans l’affaire du porno soft le 26 mars.

L’actrice-mannequin Sherlyn Chopra et Poonam Pandey avaient également enregistré des déclarations avec le Maharasthra Cyber ​​Cell dans lesquelles ils avaient déclaré que Raj Kundra était celui qui les avait amenés à l’industrie pour adultes. Sherlyn a été payée Rs 30 lakh pour chaque projet et jusqu’à présent, elle avait réalisé environ 15 à 20 projets pour Raj Kundra.