Raj Kundra, le mari de Shilpa Shetty, a été arrêté dans une affaire pornographique il y a quelques jours, ce qui a entraîné un réexamen de sa vie et de ses déclarations sur les réseaux sociaux.

La chose la plus récente à être révélée est son roman de 2013, intitulé «Comment ne pas gagner de l’argent», à la lumière des événements récents.

Les gens ont partagé des articles sur le livre sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Partageant un vieux tweet de Raj dans lequel il faisait la promotion de son livre, une personne a écrit: « Dans la liste des choses qui n’ont pas bien vieilli »

Dans la liste des choses qui n’ont pas bien vieilli pic.twitter.com/1N32Dd2Tnz – Shubhangi Sharma (@ItsShubhangi) 20 juillet 2021

Comment ne pas gagner d’argent – en ne faisant pas de films porno Simple https://t.co/aQfYcX7POJ – exséculaire (@ExSecular) 19 juillet 2021

Dépenser pour lire « comment ne pas gagner d’argent », et bien il y a l’autre chose à propos de ce tweet, je pense que ça s’appelle de l’hypocrisie. – Ipsha (@ipshadey) 20 juillet 2021

Le synopsis de l’intrigue pour Comment ne pas gagner de l’argent se lit comme suit,

Lorsque les contrebandiers d’alcool Jai et Mike reconsidèrent leurs options après une autre confrontation étroite avec la loi, leur ami Aziz, un avocat d’entreprise, propose un plan pour qu’ils engrangent encore plus d’argent avec moins de risques. Mise en place d’une arnaque indétectable et infaillible, les garçons qui ont grandi ensemble dans le même quartier londonien vont maintenant s’enrichir ensemble, et vite. Comme pour les plans les mieux préparés, ils n’avaient pas compté sur quelques bosses en cours de route sous la forme de l’enquêteur intrépide en fraude qui ramasse sur leur piste, et Pam, la femme fatale dont les blouses sari laissent moins à l’imagination que les bikinis , qui a les yeux fixés sur Jai. Sachant que vous devez risquer gros pour réussir, les garçons ont tout mis en jeu dans ce roman à sensations fortes à grande vitesse. Mais sortiront-ils de rire ou tombent-ils dans un piège ?

Pour les non avertis, un tribunal de Mumbai a envoyé vendredi Raj Kundra et son associé Ryan Thorpe en garde à vue jusqu’au 27 juillet dans le cadre d’une affaire liée à la production de films pornographiques.

La police de Mumbai a déclaré à la Cour qu’elle soupçonnait que l’argent gagné grâce à la pornographie avait été utilisé pour des paris en ligne. Raj Kundra a été arrêté par la police de Mumbai pour avoir prétendument créé des films pornographiques et les avoir publiés via certaines applications mobiles.