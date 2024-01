Au milieu de la tourmente en INDE, le test clé pour l’alliance AAP-Congrès aura lieu le 30 janvier

Chandigarh :

L’élection du maire de Chandigarh aura lieu la semaine prochaine – le 30 janvier – a déclaré cet après-midi la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana, rejetant une ordonnance du commissaire adjoint de la ville qui avait brusquement reporté les élections, affirmant “une évaluation approfondie de la situation en matière de sécurité et d’ordre public”. ” – au mois prochain.

Un banc de division a annulé cet ordre et a déclaré que le scrutin pour les postes de maire, d’adjoint au maire principal et d’adjoint au maire aurait lieu mardi prochain à 10 heures. Le tribunal répondait à une requête déposée par un conseiller du parti Aam Aadmi, Kuldeep Kumar, qui avait contesté l’ordonnance de l’administration de Chandigarh.

L’élection – présentée comme une démonstration cruciale de l’unité entre l’AAP et le Congrès, pour soutenir l’échec des négociations sur le partage des sièges entre les membres du bloc INDE – était censée avoir lieu le 18 janvier.

Elle a été reportée au 6 février après que le président Anil Masih soit tombé malade, déclenchant des protestations. Le leader de l’AAP, Raghav Chadha, a déclaré que l’INDE avait obtenu 20 voix sur 36 et a accusé le BJP d’être un mauvais perdant.

L’AAP et le Congrès sont parvenus à un accord : le premier se présentera au poste de maire et le second présentera des candidats, contre le BJP, aux postes de député principal et d’adjoint au maire.

L’accord a été salué comme un moment décisif pour le bloc indien dirigé par le Congrès, qui avait alors (et a toujours) du mal à convaincre ses alliés de partager les sièges.

Les accords de partage des sièges s’avèrent être un véritable défi pour le bloc INDE, un groupe de plus de deux douzaines de partis qui veulent vaincre le Premier ministre Narendra Modi et le BJP lors des élections d’avril/mai.

L’AAP et le Congrès n’ont pas réussi à se partager les sièges du Lok Sabha à Delhi (sept) et au Pendjab (13), les dirigeants locaux du premier – le parti au pouvoir dans chacun d’eux – étant peu disposés à s’allier avec un parti qu’ils considèrent comme un rival. Plus tôt dans la journée, le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, a insisté sur le fait que son parti briguerait seul les 13 sièges.

Ces remarques sont intervenues quelques heures après que la ministre en chef du Bengale, Mamata Banerjee, dont Trinamool est également membre de l’INDE, a pratiquement exclu un accord de partage des sièges du Lok Sabha avec le Congrès de son État.

