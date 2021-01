WASHINGTON – Le juge en chef John Roberts a trouvé une lueur d’espoir au milieu de l’épave de 2020 jeudi, utilisant son rapport annuel pour faire l’éloge de la réponse de la magistrature fédérale à la pandémie de coronavirus.

Ce faisant, Roberts a notamment évité toute mention des autres défis et troubles historiques de la justice, causés en grande partie par le président Donald Trump, son ennemi fréquent.

Il n’y avait aucune mention de mise en accusation, qui s’est terminée par un procès au Sénat présidé par Roberts. Le juge en chef n’a pas raconté la précipitation sans précédent pour remplacer feu la juge associée Ruth Bader Ginsburg à la veille de l’élection présidentielle, donnant aux conservateurs une majorité de 6 contre 3 à la haute cour.

Et il n’y avait aucune allusion aux dizaines de poursuites judiciaires que Trump a intentées – et perdues – dans l’espoir de rester à la Maison Blanche. La Cour suprême elle-même en a refusé deux en décembre, d’autres étant toujours en suspens.

C’était typique de Roberts, le seul chef d’une branche du gouvernement qui cherche à s’élever au-dessus de la politique et à essayer, au moins selon ses propres critères, de faire ce qu’il faut. Cela lui a valu des critiques de la droite comme de la gauche.

« Roberts parle rarement publiquement ou publie des déclarations publiques, mais quand il le fait, ses paroles ont du poids », a déclaré Gabe Roth, directeur exécutif du groupe de surveillance Fix the Court. « J’avais donc espéré lire une défense stridente de notre système constitutionnel, avec une réprimande implicite de ceux qui tentent actuellement de le saper. »

Le juge en chef a concentré son bref rapport de fin d’année, comme on pouvait s’y attendre, sur la pandémie. Mais plutôt que de réitérer les nombreux problèmes qu’elle a causés – la Cour suprême a reporté ses plaidoiries de mars et avril et les tribunaux fédéraux de tout le pays ont été touchés – il a mis l’accent sur les solutions trouvées par les juges et le personnel pour faire tourner les roues de la justice.

«En avril, les juges de tout le pays guidaient les fonctions essentielles des tribunaux depuis leurs bureaux à domicile – ou leurs tables de cuisine», s’étonna Roberts. « Les audiences de toutes sortes sont devenues virtuelles. Les juges ont rapidement (ou du moins finalement) appris à utiliser un large éventail d’outils de conférence audio et vidéo disponibles. »

Dans les tribunaux de première instance à travers le pays, a noté Roberts, les accusés détenus et les participants admis ont eu accès à des audiences virtuelles. Les loges des jurés et les autres salles d’audience ont été reconfigurées, et les réponses aux convocations des jurés ont atteint ou dépassé les espérances. Un juge d’un tribunal d’État a dirigé le tout premier procès devant jury à distance du pays.

Et même si Trump a cherché à limiter l’immigration – allant jusqu’à essayer d’exclure les immigrants sans papiers du recensement utilisé pour répartir les sièges au Congrès – Roberts a déclaré que les juges du Michigan et de Floride avaient procédé à des naturalisations au volant, tandis que ceux de l’Iowa et du Minnesota ont déménagé les cérémonies en plein air.

« Cette année, plus que jamais, je suis privilégié et honoré de remercier tous les juges, le personnel des tribunaux et les autres membres du personnel judiciaire à travers le pays pour leur service exceptionnel », a déclaré Roberts.