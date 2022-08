Au milieu de la tendance #BoycottDobaaraa, Hansal Mehta défend le film d’Anurag Kashyap-Taapsee Pannu

Hansal Mehta, un cinéaste, a tweeté en faveur de Dobaaraa d’Anurag Kashyap après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles il serait retiré des émissions du matin. Le film mystère, qui mettait en vedette Taapsee Pannu, a rapporté environ Rs 72 lakh sur 370 écrans. Hansal a attaqué ces “critiques” et les a qualifiés de “monstres” payés après que des sources de l’industrie l’ont décrit comme recevant une réponse faible.

Hansal a partagé des captures d’écran, il a écrit : « #Dobaaraa a fait 72 lacs à partir de 370 écrans. Ce qui est plus que convenable. Ce sont ces experts/critiques autoproclamés qui font partie du malaise qui nous affecte. L’industrie a créé ces monstres en les aspirant, en les payant et maintenant en se faisant botter le dos par eux.

KRK avait tweeté : « La plus grande actrice du film Bollywood @taapsee #Dobaaraa est sorti sur 215 écrans aujourd’hui. Et toutes les émissions du matin sont annulées faute de public. Hahaha.”

Pour les non-initiés, avant sa sortie, les internautes ont lancé une tendance au boycott #BoycottDobaaraa sur Twitter alors qu’Anurag et Taapsee avaient déclaré en plaisantant dans une récente interview que même eux souhaitaient être boycottés, tout comme Aamir Khan vedette Laal Singh Chaddha et Akshay Kumar vedette Raksha Bandhan .

Parlant de ces tendances de boycott sur les réseaux sociaux, Anurag Kashyap a déclaré à Pinkvilla : “J’y suis habitué. Cela affecte ceux dont les films font plus de Rs. 100 crore. Mes films n’ont même pas dépassé Rs. 32 crore. Pour moi, c’est rien de nouveau. J’ai été boycotté depuis le début de Twitter. Posez-moi des questions qui me touchent.





Le film a reçu de très bonnes critiques et Taapsee a été beaucoup félicité. Alors qu’elle fait à nouveau équipe avec le cinéaste Anurag Kashyap après Manmarziyaan, elle retrouve son co-acteur Thappad Pavail Gulati pour le film. Dobaaraa, qui met également en vedette Sukant Goel et Rahul Bhat, est réalisé par Anurag Kashyap et produit par Shobha Kapoor et Ektaa R Kapoor’s Cult Movies, et Sunir Kheterpal et Gaurav Bose d’Athena.