Au milieu de la tendance #BoycottBrahmastra, Alia Bhatt dit “Je suis entrée dans l’IIT” alors qu’elle fait la promotion du film à l’IIT Bombay

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont occupés à promouvoir Brahmastra qui sortira en salles le 9 septembre. Récemment, Alia Bhatt a rejoint IIT Bombay pour promouvoir son film. Elle a ensuite partagé sa photo de l’institution avec une note de remerciement.

Alia Bhatt peut être vue portant une chemise beige et des pattes d’éléphant en jean. Partageant les photos, il a écrit: “IIT Bombay .. nous voilà !!! grâce aux promotions, je peux au moins dire fièrement que je suis entré dans l’IIT (pendant une heure). 9 septembre — Brahmastra.

Regarde:





Quelques jours avant la sortie de Brahmastra, Alia Bhatt et #BoycottBrahmastra sont à la mode sur Twitter, pas pour la bonne raison. Avant la sortie de son prochain film aux côtés de son mari Ranbir Kapoor, Alia Bhatt fait face à la colère des internautes alors que ces derniers se sont offensés de sa récente déclaration et ont recommencé à utiliser le hashtag “boycott” sur Twitter.

Apparemment, Alia Bhatt, dans une interview, a déclaré que “si vous ne m’aimez pas, ne me regardez pas”, ce qui a déclenché la colère des internautes. Peu de temps après, les internautes ont tendance #boycottaliabhatt #boycottbrahmastra et #boycottbollywood.

Pour les non-initiés, lors d’une conversation avec Mid-Day, Alia Bhatt a parlé de star kids. L’une d’elles a été interrogée sur la pêche à la traîne, Alia Bhatt a répondu : “Je pensais que la seule façon de mettre fin à la conversation était de passer par mes films. Alors, ne répondez pas, ne vous sentez pas mal. Bien sûr, je me sentais mal. Mais je me sentais mal. est un petit prix à payer pour le travail pour lequel vous êtes respecté et aimé. J’ai livré un film comme Gangubai. Alors, qui rira le dernier ? Au moins jusqu’à ce que je livre mon prochain flop ? Pour l’instant, je ris !”

“Je ne peux pas continuer à me défendre verbalement. Et si tu ne m’aimes pas, ne me regarde pas. Je ne peux pas m’en empêcher. C’est quelque chose que je ne peux pas faire [anything about]. Les gens ont quelque chose à dire. J’espère que je leur prouverai avec mes films que je vaux vraiment l’espace que j’occupe”, a ajouté Alia.