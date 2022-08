Au milieu de la tendance #BoycottAliaBhatt, Darlings obtient plus de 10 millions d’heures de visionnage en 3 jours

Le film Darlings d’Alia Bhatt est sorti lorsque #BoycottLaalSinghChaddha et #BoycottVollywood étaient sur les réseaux sociaux. Le film, qui met également en vedette Vijay Varma et Shefali Shah, figure dans le top 10 dans 16 pays.

Selon un rapport de Zee News, avec plus de 10 millions d’heures de visionnage, la vedette d’Alia Bhatt Darlings a l’ouverture mondiale la plus élevée pour un film indien original (non anglais). Le réalisateur Jasmeet K Reen a déclaré: “Voir notre travail d’amour, Darlings étant si bien reçu par le public à travers le monde, est vraiment réconfortant. En tant que cinéaste, c’est formidable de voir que Darlings a une plate-forme pour être regardé et aimé par les téléspectateurs autour du monde en un clic sur un bouton et être à la mode mondialement sur Netflix juste au cours de la semaine d’ouverture est surréaliste ! C’est vraiment un sentiment merveilleux et épanouissant de voir cette histoire résonner auprès des téléspectateurs du monde entier et j’ai hâte de voir comment plus de gens recevez-le dans les prochains jours !”





Alia Bhatt a déclaré: “Darlings a toujours été un film unique et spécial pour moi, et dès que j’ai lu le scénario, j’ai su que je voulais être impliqué – pas seulement en tant qu’acteur, mais aussi de manière plus large – en apportant ces différentes histoires pour le public et je suis content que Netflix soit là où il vit. Je suis ravi de la très bonne réponse à ma première production et j’ai hâte de voir les merveilles que ce film continuera à offrir. C’est incroyable de voir ça le film a une audience mondiale avec Netflix et avec sa tendance dans le top 10 dans 16 pays à travers le monde juste au cours de la semaine d’ouverture, c’est incroyable !”

Dirigé par le débutant Jasmeet K Reen, Darlings est une comédie noire centrée sur le mariage d’Alia et Vijay. L’histoire est une vision puissante de la violence domestique et tourne autour des représailles d’Alia Bhatt après avoir été maltraitée par son mari Humza (Vijay).