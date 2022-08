Au milieu de la tendance «Boycott Laal Singh Chaddha», la vieille vidéo d’Aamir Khan disant «Si vous n’aimez pas, ne la regardez pas» devient VIRAL [Watch]

Le film très attendu d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, fait face à la colère des internautes depuis que les réalisateurs ont commencé leurs activités promotionnelles. De nombreuses personnes expriment encore leur mécontentement face à la remarque d’intolérance d’Aamir en 2015 et critiquent Kareena Kapoor Khan pour son arrogance. Et maintenant, une vieille vidéo de la remarque d’Aamir sur les tendances au boycott est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Comme Laal Singh Chaddha, Aamir a fait face à une tendance similaire au boycott contre son film PK de 2014, réalisé par Rajkumar Hirani. Dans l’une de ses interviews, Aamir avait réagi aux personnes appelant au boycott de son film et avait déclaré: “Si vous n’aimez pas, ne le regardez pas.” Le clip est maintenant diffusé en ligne où les gens vont maintenant par déclaration amplifier la tendance actuelle du «Boycott Laal Singh Chaddha».

“Si vous n’aimez pas, ne le regardez pas” Aamir Khan l’a dit pendant PK, donc nous ne verrons pas maintenant Lal singh Chaddha parce que nous n’aimions pas Pk.#BoycottLalSinghChaddha pic.twitter.com/LuOPOu3L3p Amit Kumar (@AMIT_GUJJU) 4 août 2022

Dans l’une de ses récentes interviews, Aamir a répondu aux appels au boycott de son prochain film et a déclaré qu’il se sentait triste et malheureux que les gens pensent qu’il n’aime pas l’Inde. Il a dit qu’il aimait vraiment ce pays et a demandé aux gens de regarder son film Laal Singh Chaddha.

Kareena, d’autre part, a déclaré qu’elle ne prenait pas au sérieux ces tendances au boycott. “Bien sûr, parce que l’accessibilité est là aujourd’hui. Tout le monde a une voix aujourd’hui. Il y a différentes plateformes. Tout le monde a une opinion. Alors maintenant, si cela doit être là, alors vous devez apprendre à ignorer certaines choses. Sinon, il deviendra tout simplement impossible de vivre votre vie. Et c’est pourquoi je ne prends rien de tout cela au sérieux. Je poste simplement ce que je veux publier”, a-t-elle déclaré à India Today.

Laal Singh Chaddha marque les débuts à Bollywood de Naga Chaitanya, fils de la superstar Telugu Nagarjuna. Le film est un remake officiel de Forrest Gump de Tom Hanks qui est devenu l’un des plus gros blockbusters de l’ouest.