Au milieu de la tendance Boycott Brahmastra, Ayan Mukerji dit qu’il est “nerveux” alors qu’il lance une nouvelle promo avec Ranbir Kapoor et Deepika Padukone

Brahmastra d’Ayan Mukerji mettant en vedette Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Nagarjunaet Mouni Roy est prêt à sortir le 9 septembre 2022. Il ne reste que 10 jours avant la sortie, et à part la sortie de chansons et de promos, et quelques interviews, les créateurs n’ont pas fait beaucoup de promotions en ce moment. De plus, #BoycottBrahmastra tend presque tous les jours sur Twitter. Aujourd’hui, Ayan Mukerji s’est rendu sur Instagram pour partager une nouvelle promo du film mettant en vedette Ranbir Kapoor. Mais, une chose qui a attiré l’attention de tout le monde dans la promo est une voix féminine.

Eh bien, la voix que nous entendons ressemble clairement à celle de Deepika Padukone et même les fans ont deviné que c’était la voix de l’actrice. Tout en partageant la promo, Ayan a écrit qu’il ne pouvait pas croire que Brahmastra allait sortir dans 10 jours. Le cinéaste a en outre écrit que jusqu’à présent, le film lui appartenait, ainsi qu’à son équipe principale, mais qu’il appartient désormais au public et il espère qu’il l’appréciera.

À la fin, il a écrit: “Des journées de travail très émouvantes, nerveuses, excitantes et non-stop alors que nous nous préparons à laisser Brahm stra entrer pleinement dans ce monde!”

Brahmastra a pris cinq ans dans la fabrication. La bande-annonce et le morceau Kesariya ont attiré toute l’attention, mais maintenant que le film approche de la sortie, le buzz est bien moindre. De plus, la négativité à propos du film sur les réseaux sociaux est importante. Espérons que le film se révèle être bon et qu’il réussisse au box-office. Bollywood a clairement besoin d’un énorme succès rapidement. Il sera intéressant de voir si Brahmastra mettra fin à la période de sécheresse de l’industrie au box-office.

Eh bien, à part Deepika Padukone, Brahmastra a également un camée de Shah Rukh Khan, et les fans de la superstar sont ravis de le voir dans le film.