Au milieu de la séparation de Rajeev Sen, Charu Asopa riposte aux trolls en disant “aapko kya”

La séparation de Rajeev Sen et Charu Asopa est inévitable. L’actrice a récemment révélé qu’elle allait divorcer. Charu vit sa vie selon ses propres conditions. L’actrice a déjà fait ses preuves en tant que “mère adorée” lorsqu’elle a publié un article sur la lutte pour gérer seule la maladie de sa fille Ziana. Même son ex-mari Rajeev appréciait Charu.

Quoi qu’elle publie, que ce soit les photos ou les vlogs, ses fans la soutiennent avec leur amour. Mais, elle a également fait face à la colère des médias sociaux. À diverses occasions, Charu se fait troller par ses opposants et ses ennemis. Beaucoup d’entre eux l’attaquent pour avoir choisi de vivre séparément de son mari. Quelques autres l’appellent une “reine du drame”. Il y a des gens qui pensent qu’elle utilise Ziana dans ses vlogs pour gagner la sympathie des gens. Eh bien, Asopa a une réponse claire à toute cette haine en deux mots, “Aapko kya?”

Charu a posté une bobine sur son Instagram dans laquelle elle se promène avec Ziana, et elle double une ligne d’un feuilleton quotidien. D’une certaine manière, c’était la tentative de Charu d’arrêter les trolleurs. Elle a dit : “Main ghoomu, phiru, nachu, gaau, hasu, khelu, bahar jao, akele jau, kisi ke aur saath jau, jaha jau, jab jau, jaise bhi jau… aapko kya ?”

Voici la bobine





Récemment, Charu a partagé une photo sur laquelle elle était magnifique dans un sari. Charu était magnifique en traditionnel. Mais les internautes ont remarqué qu’elle avait appliqué du sindoor sur son front. Quelques instants plus tard, elle a été trollée sans pitié pour cela. “Iska toh divorce ho gaya na? Toh yeh sindoor kyu lagayi”, a demandé un internaute. “Sindoor kyu laga ke rakhi hai dramebaaz (Pourquoi portez-vous du sindoor?”, a demandé un autre. “Mais vous sindoor kiske nam ke ab lga rhi hai separation ke bad itna show off kuy krti ho maidam”, a trollé un internaute Charu. fir bhi mathe pe sindoor”, a commenté un autre utilisateur d’Instagram. Charu et Rajeev ne sont pas encore légalement séparés.