Au milieu de la rupture entre Tiger Shroff et Disha Patani, Krishna Shroff raconte comment son équation avec l’actrice d’Ek Villain Returns a changé

Disha Patani et Tigre Shroff, se serait séparé il y a quelques semaines. Leur prétendue rupture a fait parler de lui pendant des semaines. Bien que Disha Patani et Tiger Shroff n’aient jamais vraiment confirmé leur relation, leurs fréquentes sorties ensemble, déjeuners, dîners et rendez-vous au cinéma les tenaient souvent au courant de l’état de leur relation. Disha a été franc sur son goût pour Tiger, mais ce dernier n’a jamais révélé ses pensées les plus sincères. Disha est également très proche de la famille de Tiger Shroff, en particulier de sa sœur, Krishna Shroff. Krishna a récemment expliqué comment les rumeurs de rupture de Disha et Tiger ont affecté sa relation avec le Le retour du méchant Ek actrice.

Krishna Shroff révèle son équation avec Disha après la prétendue rupture

Disha Patani et Tiger Shroff ont formé le couple le plus sexy de B-town. Les gens ont commencé à les expédier ensemble depuis qu’ils partageaient l’espace d’écran les uns avec les autres. Même Krishna Shroff soutenait leur lien qui, selon les rumeurs, serait celui d’un petit ami et d’une petite amie. Et maintenant, au milieu de toutes les spéculations et potins qui ont fait surface sur la rupture de Disha Patani et Tiger Shroff, Krishna a expliqué comment les choses ont affecté son lien avec l’actrice.

Dans une interview avec News18, interrogée à ce sujet, Krishna a déclaré qu’elle et Disha étaient ensemble depuis leurs années de formation. L’actrice venait de faire ses débuts dans l’industrie alors qu’elle cherchait à se découvrir. Krishna a dit qu’elle et Disha se sont toujours beaucoup soutenus. Elle ajoute que Disha est l’une des rares personnes qu’elle appelle si elle a besoin d’aide. Krishna ajoute : “Elle est toujours l’une des premières personnes que j’appellerais si j’avais besoin d’aide, et je sais qu’elle serait là.” La rupture de Tiger Shroff et Disha Patani a été largement discutée dans nouvelles de divertissement.

Pourquoi Tiger Shroff et Disha Patani ont-ils rompu ?

Eh bien, si les rapports sont quelque chose à dire, Disha Patani était prêt à faire passer leur relation au niveau supérieur. On dit que Disha était prête pour le mariage, mais Tiger n’arrêtait pas de dire “pas maintenant”. La beauté de Baaghi 2 était mécontente de toute l’attente et de la relation qui n’allait nulle part. De plus, la concentration excessive de Tiger sur la forme physique et le travail a également affecté leur relation, selon les rapports de l’État. Eh bien, on dit qu’ils continuent à rester amis.