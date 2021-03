Le PDG de Qualcomm, Steve Mollenkopf, a déclaré qu’il «voyait une amélioration» dans les efforts visant à atténuer les pénuries de puces qui ont provoqué des perturbations dans plusieurs secteurs, et qu’il est plus facile de répondre à la demande de puces plus anciennes. La demande de puces a grimpé en flèche ces derniers mois, la panique achetant davantage de capacité et faisant grimper les coûts des composants les moins chers de presque toutes les puces. «Le marché a la capacité de répondre plus rapidement à certains des nœuds plus anciens qu’aux nœuds plus récents, donc en fonction du produit, vous serez peut-être en mesure d’obtenir des améliorations», a déclaré Mollenkopf, s’exprimant par vidéoconférence au China Development Forum à Pékin samedi. S’exprimant dans le même panel, le président et PDG de Micron Technology, Sanjay Mehrotra, a déclaré que le fabricant de puces viserait à augmenter son offre en fonction de la demande croissante pour les produits de la société.

Les pénuries de semi-conducteurs touchent tout le monde. En Inde, les concessionnaires indiquent des temps d’attente incroyablement longs si vous entrez maintenant pour réserver une nouvelle voiture – encore plus si la voiture est très populaire et très demandée. Si vous ne parvenez pas à mettre la main sur une nouvelle console de jeu Sony PlayStation 5 ou Microsoft Xbox Series X ou Series S, c’est aussi parce qu’il y a très peu de puces avec lesquelles travailler. Les fabricants de smartphones, dont Apple, ont déclaré que les ventes de nouveaux téléphones ont été affectées par la pénurie de composants. Qualcomm, le plus grand fabricant de puces au monde pour les smartphones et les appareils mobiles, avait également déclaré plus tôt que la dépendance de l’industrie sur une poignée de fabricants de semi-conducteurs nuit aux entreprises.

Il n’y a aucune raison pour laquelle nous sommes au milieu d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs. Pourtant, sans aucun doute, les choses ont commencé à se dérouler dès que la pandémie COVID est arrivée en ville. Alors que le monde s’enferme à l’intérieur, le travail à distance et l’enseignement à distance devenant le mode de vie, la demande d’ordinateurs portables, de PC, de téléphones, de tablettes et de périphériques tels que moniteurs, modems et routeurs Wi-Fi, imprimantes, webcams et travail à domicile ( Les accessoires WFH) ont connu une augmentation de la demande mondiale. Les fabricants d’appareils informatiques avaient du mal à suivre, du moins au cours des premiers mois de l’année dernière, et il existe encore des lacunes dans les gammes de produits avec une disponibilité limitée de certains produits.

«La pénurie dans l’industrie des semi-conducteurs est généralisée», avait averti en février le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, qu’il ne s’agissait pas simplement d’une pénurie de puces les plus récentes ou les plus rapides, mais de toutes les puces utilisées dans les produits technologiques, les appareils et voitures. Alors que la pandémie a tout arrêté dans le monde, de nombreuses entreprises ont réduit leur production au cours des premiers mois de 2020. Elles ont réduit les commandes. Il s’agissait notamment de sociétés de technologie et d’automobile, dont beaucoup n’avaient pas prévu le retour à la normale de la demande, comme cela s’est produit. Plus encore dans le cas des constructeurs automobiles, car la demande a rebondi beaucoup plus tôt que prévu. Dans certains cas, tels que les appareils informatiques et les appareils ménagers, pas seulement une normalité, mais une demande nettement plus élevée. Cela leur a laissé un important arriéré à rattraper, car ils ont essayé d’acheter suffisamment de composants et de matières premières pour que leurs propres lignes de production fonctionnent à plein régime. Tout le monde fait à nouveau la queue, mais il n’y a pas assez de composants pour tout le monde. Le problème qui s’est produit était le cas où quelqu’un couperait des commandes au cours du premier semestre de 2020 se retrouverait au fond de la file d’attente une fois qu’il aurait découvert que les dépenses de consommation étaient de retour, car d’autres entreprises de technologie et de santé ont pris les commandes qu’elles ont annulées.

