Au milieu des spéculations sur la proximité croissante du parti avec le BJP, le Bharat Rashtra Samithi a mis fin à plus de deux ans de réunions de boycott convoquées par le Centre et a envoyé un représentant à la réunion multipartite sur la situation du Manipur.

Cette décision intervient alors que le ministre en chef de Telangana et président de la BRS, K Chandrasekhar Rao, qui était à l’avant-garde des efforts pour unir les partis partageant les mêmes idées contre le BJP, a renoncé à l’unité de l’opposition et se concentre désormais sur la présentation de son « modèle de développement de Telangana ». Son parti avait également sauté la réunion de l’opposition des 16 partis à Patna hier.

KCR, qui avait été implacable dans ses attaques contre le Premier ministre Narendra Modi – adoptant le « modèle du Gujarat » et alléguant qu’il choisissait des tenues en fonction des élections – a qualifié le Premier ministre de « bon ami » lors d’un événement du parti à Nagpur le 15 juin. Et, alors que la méga réunion de l’opposition se déroulait hier, le fils de M. Rao et ministre Telangana, KT Rama Rao, a entamé une visite de deux jours à New Delhi, au cours de laquelle il a rencontré le ministre de la Défense Rajnath Singh et devrait rencontrer le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah.

M. Shah a présidé la réunion multipartite sur la violence à Manipur, qui a débuté à 15 heures au bâtiment de la bibliothèque du Parlement à New Delhi. KCR a nommé le haut dirigeant et ancien député B Vinod pour assister à la rencontre, qui est la première réunion centrale à laquelle la BRS participe depuis novembre 2020

Des sources affirment que le nom de la fille de KCR, K Kavitha, apparaissant dans l’escroquerie sur la politique de l’alcool à Delhi pourrait également avoir joué un rôle dans le changement de vision de la BRS sur le BJP. Elle a été interrogée par la Direction de l’exécution à deux reprises et citée dans deux procès-verbaux. Il y avait même des rapports d’une possible arrestation. Son nom a cependant été abandonné dans le troisième acte d’accusation déposé en avril.

Avec des élections législatives prévues à Telangana vers la fin de l’année, sa proximité perçue avec le BRS cause également des problèmes au BJP. Les chefs de parti Komatireddy Rajgopal Reddy et Eatala Rajender, qui sont des entrants récents au Telangana BJP, envisageraient de déménager au Congrès.

Les sources ont déclaré que si les électeurs remarquent le changement de position de la BRS sur le BJP, cela pourrait aider le Congrès dans les sondages de l’assemblée. Le parti, qui surfe sur sa victoire dans le Karnataka voisin le mois dernier, pourrait obtenir des votes anti-titulaires qui auraient autrement pu aller au BJP dans un concours à trois.

La BRS est au pouvoir à Telangana depuis sa formation en 2014.