Au milieu de la pêche à la traîne, Neha Kakkar fouille indirectement Falguni Pathak en écrivant “maine payal hai chhankai”

Neha Kakkar a été brutalement trollé pour sa nouvelle chanson, O Sajna. La chanson a été critiquée et critiquée par les internautes, car il s’agit d’une reprise du single Maine Payal Hai Chhankai de Falguni Pathak, très célèbre. Même la chanteuse originale a exprimé son mécontentement aux médias à plusieurs reprises.

Maintenant, Neha a partagé de nouvelles photos et une bobine sur son Instagram, et elle a joint sa chanson, O Sajna à la vidéo. Eh bien, le fait intéressant et surprenant à propos de ces messages est les légendes. Bien qu’elle se soit fait troller par les internautes et même par la chanteuse, Neha a écrit : “Maine payal hai chhankai. O Sajna.” Cela ressemble à une attaque indirecte contre le chanteur vétéran.

Depuis la sortie de son nouveau clip vidéo intitulé O Sajna plus tôt cette semaine, Neha Kakkar a été la cible de critiques. Le morceau est la version remixée de la chanson à succès emblématique de Falguni Pathak, Maine Payal Hai Chhankai. Neha a été fortement traquée sur les réseaux sociaux avec des internautes affirmant qu’elle avait “ruiné leur enfance” avec ses loisirs.

La reine Dandiya Falguni a partagé sa première réaction choquante au morceau de remix en disant qu’elle était sur le point de vomir quand elle l’a entendu pour la première fois. Elle a également ajouté que la version remixée a changé l’originalité de son morceau en détruisant l’innocence, les sentiments et l’essence de ce dernier.

S’adressant au Delhi Times, le chanteur de 53 ans, dont les autres chansons à succès incluent Chudi Jo Khanki Haathon Mein et Meri Chunar Udd Udd Jaye, a déclaré : “J’ai découvert la version remixée il y a trois ou quatre jours. Première réaction achha toh nahi tha, j’étais comme, mujhe bas ulti aani baaki thi, aisa ho gaya tha.”

Elle a ajouté : “Vidéo aur picturisation mein jo innocence thi, uska pura satyanash kiya hai iss gaane mein. Des remix sont en cours, mais faites-le de manière décente. Si vous voulez toucher la jeune génération, changez le rythme de la chanson , mais ne le rendez pas bon marché.”