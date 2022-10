Au milieu de la pêche à la traîne d’Adipurush, Saif Ali Khan dit qu’il “veut agir dans le Mahabharata si quelqu’un le fait comme le Seigneur des Anneaux”

Depuis le lancement du teaser d’Adipurush, les acteurs du film, dont Prabhas, Saif Ali Khan et le réalisateur Om Raut, ont été brutalement confrontés à la pêche à la traîne pour leur mauvaise interprétation des divinités hindoues. Alors que Prabhas est critiqué pour l’avatar Ram, Saif est trollé pour Ravana. Au milieu de la pêche à la traîne, Saif a maintenant exprimé son souhait d’agir dans le Mahabharata si quelqu’un de Bollywood ou du Sud souhaite en faire une trilogie du Seigneur des Anneaux.

“Ce que j’aimerais jouer, c’est jouer dans le Mahabharata si quelqu’un le fait comme le Seigneur des Anneaux. Nous en parlons avec Ajay Devgn depuis Kachche Dhaage. Je pense que dans notre génération, c’est le sujet de rêve. Tout le monde veut Nous allons réunir l’industrie cinématographique de Bombay avec le Sud ou quoi que ce soit si c’est même possible et faire ce grand film “, a déclaré Saif à Bollywood Bubble.

Pendant ce temps, la représentation de Ravana par Saif dans Adipurush a été brutalement critiquée. De nombreuses personnes, dont les acteurs vétérans Dipika Chikhlia, qui a joué Sita dans Ramayan de Ramanand Sagar et Mukesh Khanna, qui a joué Bhishma dans Mahabharata de BR Chopra, ont déclaré que Ravana ne devrait pas ressembler à des Moghols.

Les téléspectateurs ont également critiqué le pauvre VFX d’Adipurush et de nombreuses personnes ont également souligné à quel point il y avait une étrange ressemblance entre Harry Potter, Game of Thrones et Batman dans les scènes. Les costumes de Lord Ram, Hanuman et d’autres ont également été examinés car ils ont été vus portant des accessoires en cuir.

D’autre part, le Sarva Brahmin Mahasabha a envoyé jeudi un avis à Om Raut lui demandant de supprimer les scènes controversées du film dans sept jours, sous peine de poursuites judiciaires.