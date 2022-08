Au milieu de la pandémie, la montée du parent à problème unique : la semaine en articles commentés

Plus de 140 millions d’arbres en Californie ont été détruits par les sécheresses et les invasions de coléoptères au cours de la dernière décennie, dont 2,4 millions dans le seul parc national de Yosemite. Les experts forestiers décrivent les forêts de l’État comme blessées et extrêmement vulnérables. Maintenant, alors que l’État souffre d’une autre grave sécheresse, Yosemite semble perpétuellement assiégé par le feu et la fumée.

Au cours du mois dernier, les incendies d’Oak et de Washburn ont fait rage à proximité et à l’intérieur du parc, provoquant des évacuations et des fermetures et menaçant les plus grands peuplements de séquoias, y compris le très prisé Mariposa Grove.

De plus en plus, d’éminents experts forestiers proposent un point de vue qui semble dissonant pour un public habitué à l’idée de préserver les terres sauvages du pays : il faut parfois couper des arbres pour sauver des arbres et brûler des forêts pour sauver des forêts.

Écrit et raconté par Hope Corrigan