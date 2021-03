Si vous avez déjà réalisé – ou écouté – une mixtape, veuillez appuyer quelques instants sur le bouton pause pour marquer le passage de Lou Ottens, l’ingénieur qui a supervisé le développement de la cassette.

Le chef du développement de produits chez Philips Electronics, Ottens, 94 ans, est décédé samedi aux Pays-Bas, selon le journal NRC Handelsblad. Il a supervisé la création du magnétophone à cassettes comme alternative aux encombrantes bandes bobine à bobine.

Le format d’enregistrement et de lecture de musique, qui a atteint son apogée dans les années 80, a conduit à une écoute de musique portable omniprésente – il était plus petit et plus pratique que 8 pistes – et au partage sans fin de mixtapes entre amis et partenaires romantiques, à la fois présents et potentiels.

Avez-vous de bons souvenirs de mixtape?Partagez vos pensées ici pour avoir la chance de figurer dans une histoire de USA TODAY.

La fracture numérique:La mesure de soulagement du coronavirus pourrait vous rapporter 50 $ sur votre facture de haut débit

La magie des mixtapes

Quand j’ai déménagé de la région de Kansas City à la fin des années 80, l’arrivée dans ma boîte aux lettres d’une mixtape rock alternatif de mon partenaire dans le geek de la musique, Tim, était toujours un régal bienvenu. Ses mixtapes m’ont fait découvrir des groupes tels que The Feelies et Guadalcanal Diary; J’ai soumis Son Volt.

Et je me souviens avoir minutieusement créé des enregistrements sur cassette de 90 minutes de mes chansons préférées pour ma future épouse, Julie, à jouer dans son break Honda et sur la boombox de son condo.

Il était toujours important de bien organiser les chansons et de donner au mix un titre vif et réfléchi – ou humoristique -, tel que «For a Sentimental Lady» ou «Wild Night is Calling».

Evidemment, les mixtapes tiennent une place dans le cœur de nombreux mélomanes. Quand j’ai demandé à des amis sur Facebook s’ils avaient des mixtapes et s’ils prendraient des photos d’eux, j’ai été submergé. Les regarder « est comme une capsule temporelle des années 90 », a déclaré l’un d’eux.

Dans un hochement de têteà l’héritage de mixtape, aujourd’hui nous les créons sur Spotify ou votre service de streaming de choix et pouvonsles partagerà travers le monde en quelques secondes. (En voici un que j’ai créé il y a quelque temps: Songs About and Played on the Moon.)

Au début du processus de développement, Ottens a transporté dans la poche de son manteau un bloc de bois de la taille d’un étui à cigarettes, de la forme et de la taille qu’il voulait que la cassette incarne, a déclaré Olga Coolen, directrice du Philips Museum, à USA TODAY.

Conçus à l’origine pour l’enregistrement vocal, les enregistreurs et lecteurs de cassettes se sont développés dans des composants stéréo pour la maison et la voiture, et des appareils portables, y compris le Walkman de Sony, qui a été introduit en 1979 et s’est vendu à 186 millions d’unités.

L’histoire continue sous la forme.

L’histoire continue au-dessus de la forme.

Les mélomanes avec une platine cassette peuvent travailler toutes sortes de magie. Certains de mes albums préférés de tous les temps, y compris The Wall de Pink Floyd, ont été entendus pour la première fois lorsque je les ai enregistrés sur une station de radio FM. Gratuitement! Et quand je l’ai inévitablement acheté sur vinyle, je l’ai immédiatement enregistré sur une cassette pour en conserver une copie impeccable. Bien sûr, j’ai racheté « The Wall » sur CD et disque Blu-ray haute résolution, mais c’est une autre histoire.

L’arrivée des deux platines à cassettes vous permet d’enregistrer de l’une à l’autre, ce qui facilite la copie de vos mixtapes. C’est une façon dont les cassettes de contrebande et les enregistrements en direct sont devenus viraux.

Étant donné que les cassettes pouvaient souvent contenir un album de chaque côté, vous pourriez mettre, par exemple, le premier album de The Cars en 1978 d’un côté et faire le suivi de « Candy-O » de l’autre – ou tout un double album tel que Parliament- « Live: P Funk Earth Tour » de Funkadelic ou « The River » de Bruce Springsteen sur une cassette.

La vraie bobine sur cassettes

Bien entendu, les cassettes avaient leurs inconvénients. La bande sortait parfois des ouvertures, mais vous pouvez généralement utiliser un crayon pour la rembobiner. Pire encore, elle se bouchait dans votre lecteur de cassette. Quand tu l’as finalement libéré, la bande froissée était souvent injouable.

Vous vous souvenez avoir vu ces cassettes sur le bord de la route, crachant des portions de spaghetti de musique froissée et ruinée? La fragilité des cassettes – et la rareté de la mixtape personnelle – les rendaient d’autant plus précieuses.

Le succès de la cassette, qui s’est vendue à plus de 100 milliards dans le monde, a surpris son créateur. « Nous savions que cela pourrait devenir grand, mais nous n’aurions jamais pu imaginer que ce serait une révolution », a déclaré Ottens, selon une citation du Philips Museum.

Coolen a noté que le magnétophone a également aidé les musiciens, rappelant que Keith Richardsdes Rolling Stonesréveillé un matin pour trouver l’essence de la chanson « Satisfaction » sur son magnétophone, avec quelques ronflements.

La star de YouTube allie le savoir-faire et le cœur:«Papa, comment vais-je? les vidéos nous donnent le père dont nous avons besoin dans la pandémie

Les cassettes durent. Bien que le format ne connaisse peut-être pas le boom que les disques vinyles ont connu au cours de la dernière décennie, de nombreux groupes et artistes vendent encore des cassettes lors de spectacles en direct – quand pouvons-nous voir de la musique live? – et sur leurs sites de marchandise dont Bandcamp.

Homme de vision, Ottens savait que les consommateurs auraient toujours besoin de nouveaux formats musicaux. C’est pourquoi il a continué à aider à créer le disque compact.

Partagez vos souvenirs de mixtape préférés avec Mike Snider sur Twitter: @MikeSnider.