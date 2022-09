Au milieu de la montée des mers, les nations insulaires demandent une protection juridique

“L’élévation du niveau de la mer induite par le changement climatique est un problème déterminant pour de nombreux États insulaires du Pacifique et, comme la plupart des problèmes liés au changement climatique, les États insulaires du Pacifique ont été à l’avant-garde de la contestation du droit international pour se développer de manière équitable et juste”, a déclaré Fleur Ramsay. , responsable des litiges et responsable du climat du programme Pasifika au Bureau australien des défenseurs de l’environnement.

Il existe déjà des preuves de perte d’îles. Entre 1947 et 2014, six petites îles de l’archipel pacifique des îles Salomon ont complètement disparu, selon un article publié dans Environment Research Letters en 2016. L’étude a identifié la perte complète d’îles récifales et d’autres îles qui connaissaient une grave récession du littoral, entraînant le déplacement de certaines communautés. Et dans son rapport publié plus tôt cette année, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le plus grand organisme mondial de climatologues, a noté les risques pour les zones côtières et les écosystèmes dus à la submersion et aux inondations dues à l’élévation du niveau de la mer et à l’augmentation de la hauteur des vagues.