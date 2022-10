Au milieu de la montée des mers, Atlantic City n’a aucun plan de retraite

ATLANTIC CITY, NJ (AP) – Certaines villes du monde se retirent des rivages, alors que la montée des mers due au changement climatique augmente les inondations. Mais jusqu’à présent, la retraite semble hors de question pour Atlantic City, New Jersey.

La ville d’évasion venteuse est sur l’eau sur une barrière, qui n’était autrefois accessible que par bateau, mais à l’époque moderne via une chaussée. La ville occupe entièrement un petit morceau de terre, de l’eau de chaque côté, juste au-dessus du niveau de la mer.

« Nous aimons nos résidents », a déclaré Barbara Woolley-Dillon, ancienne directrice de la planification et du développement d’Atlantic City. “Nous avons l’une des populations les plus diversifiées… c’est un endroit formidable, et nous avons une communauté si florissante que nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour la garder intacte.”

Il n’y a pas d’endroit évident pour 38 500 habitants, dont environ 33 % de Noirs, où aller. La ville, populaire auprès des vacanciers dans l’est des États-Unis, en particulier en été, rapporte des milliards de dollars de revenus, une autre incitation à la garder intacte le plus longtemps possible.

“Atlantic City est un moteur économique de sept milliards de dollars par an” qui profite à tout le sud du New Jersey et doit être maintenu, a déclaré Jim Rutala, un entrepreneur en planification d’Atlantic City.

Pourtant, les inondations deviennent plus profondes et plus fréquentes. En 1910, des chercheurs ont installé un marégraphe au bout du parc d’attractions Steel Pier. La jauge montre que la mer a monté d’un pied et demi depuis lors, soit plus du double de l’élévation moyenne mondiale du niveau de la mer.

Les dirigeants de la ville n’ont pas l’intention d’accepter les offres de l’État pour acheter et démolir des maisons dans les zones sujettes aux inondations, selon Rutala.

Au lieu de cela, les autorités dépensent 100 millions de dollars, de 2016 à l’année prochaine, pour “fortifier et protéger” la ville contre la montée du niveau de la mer en installant des digues, des stations de pompage et des cloisons, selon Rutala. Invisible pour la plupart des touristes, une station de pompage nouvellement construite à Fisherman’s Park repousse l’eau de l’océan qui a débarqué dans la baie. Il est courant d’entendre des équipes de construction au travail construire des structures avec des entrées élevées à de nouvelles exigences strictes en matière de hauteur.

D’autres villes du New Jersey ont emprunté une voie différente pour faire face aux inondations. À Woodbridge, à environ 100 miles au nord d’Atlantic City, ces dernières années, l’État a acheté et démoli plus de 150 maisons pour éloigner les personnes et les biens du danger de futures inondations.

À Atlantic City, les touristes et les résidents marchent le long des noms de rue qui ont inspiré le jeu de société Monopoly, tels que Baltic Avenue et Park Place. Les casinos attirent les gens qui espèrent gagner gros à la table de poker ou aux machines à sous. Et à l’extérieur se trouvent des plages ouvertes et des manèges de parc d’attractions.

Vingt-sept millions de personnes visitent la station balnéaire chaque année. Pour certains, c’est un lieu d’évasion de leur quotidien. Pour d’autres, c’est une façon de vivre une vie simple au bord de l’océan.

Pour de nombreux habitants, il est insupportable d’envisager un avenir sans la ville.

“Cette partie d’Atlantic City est juste très soudée et nous sommes un joli petit quartier”, a déclaré l’enseignante du primaire Abby Moul, 47 ans, alors qu’elle jouait avec son chien dans la partie nord de l’île. “C’est un peu hors des sentiers battus et c’est ce que j’aime.”

Selon les projections actuelles des émissions mondiales, l’Université Rutgers estime que le New Jersey devrait connaître une autre élévation du niveau de la mer d’un à trois pieds d’ici 2070, selon Robert Kopp, climatologue de Rutgers. Et la terre ici s’enfonce à cause de ce que les scientifiques appellent l’effet de « balançoire » de la fonte des glaciers beaucoup plus au nord.

On ne sait pas si les nouveaux projets de fortification de la ville seront suffisants pour faire face à l’élévation prévue du niveau de la mer. Le corps des ingénieurs de l’armée américaine estime que les 950 miles carrés de plages et de baies arrière du New Jersey subiront plus d’un milliard de dollars de dommages annuels dus aux inondations dans quelques années.

Atlantic City est l’une des parties les plus pauvres et les plus densément peuplées de la côte du New Jersey. Plus de deux douzaines de langues différentes sont parlées dans les écoles de la ville.

Beaucoup de gens ici ont ce que les habitants appellent des emplois « de fond » dans l’un des neuf casinos, préparant la nourriture, nettoyant les chambres et autres travaux.

Il peut en coûter 150 000 $ dans les parties les plus denses et les plus anciennes de la ville pour élever une maison de 80 000 $ afin de la protéger des inondations « nuisibles », des inondations périodiques, parfois des marées hautes ou des systèmes de drainage sauvegardés. Ce coût est tout simplement hors de portée pour beaucoup.

Un après-midi récent, Zakiy Abdullah, 45 ans, un résident d’Atlantic City, opérateur de chariot élévateur, a fait de son mieux pour empêcher sa fille de trois ans, Jamaarah Wells, de conduire son tricycle dans les eaux de crue dans la rue.

“L’inondation est un problème constant”, a déclaré Abdullah. “Comme vous pouvez le voir, l’eau ne s’est pas évaporée de l’autre nuit.”

Kimberly McKenna, du Centre de recherche côtière de l’Université de Stockton, affirme que la plupart des inondations accrues à Atlantic City se produisent dans la partie de l’île qui fait face au continent, appelée la baie arrière. C’est aussi là que beaucoup de gens vivent dans la pauvreté.

Les résidents déplacent souvent leurs voitures vers des terrains plus élevés pendant les marées hautes et les pleines lunes.

“Ces inondations, que nous pouvons maintenant appeler des inondations nuisibles, se transformeront en inondations régulières”, a déclaré McKenna. « Et ça va être des inondations persistantes. Les gens ne déplaceront pas leurs voitures. Ils déménageront leurs maisons.

Les gouvernements côtiers locaux comme Atlantic City devront décider de gérer un retrait du littoral sur plusieurs années, ou de rester et de ne partir que lorsque et si les eaux de crue deviennent invivables.

“Vous n’avez pas besoin d’abandonner une communauté en ce moment à cause du risque d’élévation du niveau de la mer de trois ou cinq pieds”, a déclaré Kopp, le climatologue de Rutgers. «Mais vous devez penser à la façon dont les plans de réaménagement que vous faites aujourd’hui se dérouleront à l’avenir. Il n’y a pas de solution simple. »

