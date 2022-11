Au milieu de la joie à Kherson, une catastrophe humanitaire se profile

Des chansons ukrainiennes interdites sous l’occupation retentissaient d’un haut-parleur. Les gens ont applaudi et chanté, dansant à la lumière des phares des voitures et des lampes de poche. Les couples se sont embrassés et se sont laissés influencer par une chanson lente du groupe ukrainien Oceans of Elza, marquant une petite poche d’espoir dans une guerre qui n’est pas terminée.

Kherson, un centre urbain avec une population d’avant-guerre de plusieurs centaines de milliers d’habitants, est pour la plupart sans chauffage, eau, électricité, médicaments ou service de téléphonie mobile. Un responsable ukrainien l’a qualifié de “catastrophe humanitaire”. Et samedi, des informations faisant état d’explosions dans un barrage critique à environ 40 miles au nord-est ont jeté une ombre croissante sur la célébration.

À l’est se profilent des formations de forces russes et leur artillerie, pour la plupart encore intactes après leur récente retraite très médiatisée. Les responsables installés au Kremlin qui occupaient Kherson ont annoncé samedi qu’ils avaient établi une nouvelle capitale administrative dans une station balnéaire, Henichesk, à environ 110 miles de profondeur derrière les lignes russes.