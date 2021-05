Au milieu de la guerre en Syrie, l’Iran et la Russie se disputent l’influence et le butin

Pour garantir ses intérêts à l’est, où les milices soutenues par l’Iran dominent, l’Iran s’est concentré sur l’obtention d’un soutien local grâce à la sécurité et à l’éducation. « Son [a process of] recrutement et rassemblement de sympathie, ciblant cette génération », a déclaré Abu Layla. Une récente augmentation des attaques dans la région, menées par des cellules de l’État islamique, a poussé une plus grande partie de la population à accepter ou à s’aligner avec les milices soutenues par l’Iran par peur.