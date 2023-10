CI-DESSUS : Une roquette tirée par des terroristes à Gaza a frappé Ashkelon, dans le sud d’Israël, le 20 octobre 2023. (AP Photo/Tsafrir Abayov)

ANALYSE

Les réfugiés ukrainiens en quête de sécurité en Israël se retrouvent soudainement au milieu d’une autre guerre brutale.

Serait-ce une question de « de la poêle à frire, au feu » ?

Il est remarquable que pour les chrétiens ukrainiens qui vivent aujourd’hui en première ligne de la guerre entre Israël et le Hamas, ce nouveau « feu » affine et renforce leur courage, leur détermination – et, bien sûr, leur foi.

Comment?

En ce moment même, les membres des églises évangéliques russophones situées près de la bande de Gaza défient les tirs de roquettes incessants sur les villes israéliennes, comme Ashkelon, et risquent leur propre sécurité pour servir leurs voisins traumatisés et affligés.

Ces églises locales – nées de vagues d’immigrants juifs venus de l’ex-Union soviétique – montrent aux Israéliens dépassés ce que signifie être des disciples de Jésus, la personne juive la plus aimante et la plus altruiste qui ait jamais vécu.

Quelques heures après les premières attaques contre des villes israéliennes, des membres de congrégations russophones locales, y compris des immigrants récents d’Ukraine, distribuaient des produits d’épicerie et fournissaient des repas chauds à des centaines d’Israéliens retranchés dans leurs maisons et leurs abris anti-bombes.

Depuis, chaque jour, ces croyants s’aventurent dans leurs quartiers déchirés par la guerre, surveillant les familles, priant pour elles, livrant de la nourriture et partageant l’Évangile – la Bonne Nouvelle que de nombreux Juifs n’ont même jamais entendue.

Un pasteur local et un membre d’église – des réfugiés ukrainiens – ont veillé à ce que toutes les femmes et tous les enfants de leur église soient emmenés dans un endroit sûr. Puis ils sont revenus aider et réconforter leurs voisins qui n’avaient nulle part où aller, vivant toujours dans la terreur permanente des attaques meurtrières à la roquette.

Des terroristes tirent des roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza, le 8 octobre 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

Courage dans les heures les plus sombres d’Israël

Ces courageux dirigeants d’églises sont venus d’une zone de guerre pour découvrir que Dieu les a placés dans une autre pour être ses mains et ses pieds – et ses témoins – parmi leurs voisins juifs, alors qu’Israël fait face à son heure la plus sombre depuis une génération.

Soutenu par notre ministère, Association évangélique slave (SGA), les églises évangéliques juives russophones d’Israël montrent qu’elles ont le courage et la détermination de saisir ce moment pour apporter l’espérance de l’Évangile au peuple élu de Dieu.

Ils sont privés de sommeil, épuisés émotionnellement, soumis à un stress énorme, et pourtant ils sont des exemples vivants des paroles du Christ à l’apôtre Paul : « Ma grâce vous suffit, car ma force s’accomplit dans la faiblesse » (2 Corin. 12 : 9, LSG). Plus ils brillent comme des lumières dans les ténèbres, plus il est évident que Christ – le Messie – leur donne la force d’avancer.

Le ministère vital de ces églises locales se poursuivra aussi longtemps qu’il le faudra – en fait, jusqu’au jour où le Messie reviendra en gloire en Israël. Ces congrégations locales établies font partie du tissu et de la fibre même de leurs communautés. Et ils resteront ici.

La foi comme l’or

Dans Matthieu 9 : 35-38, Jésus s’est occupé des blessés dans les villes et les villages et « a eu compassion d’eux, parce qu’ils étaient harcelés et sans défense, comme des brebis sans berger » (verset 36).

Sa réponse compatissante ?

Envoyer son Église dans le « champ de la moisson » — la communauté — pour démontrer et proclamer l’amour et la grâce de Dieu.

Ce dont nous sommes témoins en Israël en ce moment, c’est une Église motivée par la compassion, vivant dans la puissance du Saint-Esprit et la force de Jésus-Christ. Des congrégations locales humbles et prêtes à servir et à se sacrifier. Des pasteurs fidèles sont même prêts à risquer leur vie pour leurs voisins qui souffrent.

Oui, ils sont « dans le feu ». Et leur foi, éprouvée, se révèle comme de l’or pur.

— Michael Johnson est président de la Slavic Gospel Association (SGA, www.sga.org), une organisation basée dans l’Illinois qui soutient les églises évangéliques immigrantes juives russophones en Israël depuis des décennies.