Au milieu de la «guerre des saucisses» avec BoJo, le Français Macron demande au Royaume-Uni de ne pas «perdre de temps» avec les controverses sur le Brexit

« Mon souhait est que nous réussissions collectivement à mettre en œuvre ce que nous avons signé il y a plusieurs mois », Macron a déclaré lors d’une conférence de presse après une réunion des dirigeants du G7 dimanche. « Ne perdons pas de temps avec les polémiques qui se créent dans les couloirs et les backrooms. »

Vraisemblablement, la controverse à laquelle Macron a fait référence était en partie sa propre création. Plus tôt lors du sommet du G7, il aurait suggéré que l’Irlande du Nord était une entité distincte du Royaume-Uni.

L’accord sur le Brexit considère la mer d’Irlande, qui sépare le continent britannique de l’île d’Irlande, comme la frontière commerciale entre l’UE et le Royaume-Uni, et impose des contrôles sur les marchandises traversant l’eau. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis « gratuit et ininterrompu » commerce à travers la mer, tandis que les responsables à Bruxelles ont exhorté le Royaume-Uni à réprimer et à effectuer davantage d’inspections.

Le différend a été surnommé le « guerre de la saucisse », en raison du rôle central que jouent les viandes réfrigérées dans le débat. Comme l’UE interdit l’importation de saucisses et d’autres produits à base de viande réfrigérée de l’extérieur du bloc pour des raisons de santé, Bruxelles pourrait perturber le flux de marchandises entre le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord lorsqu’une période de grâce se terminera le 30 juin.

Johnson aurait réprimandé Macron lors du sommet du G7, soi-disant demandant au dirigeant français ce qu’il ressentirait si les tribunaux français l’empêchaient de déplacer des saucisses de Toulouse à Paris. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré plus tard qu’il avait pris en compte les propos de Macron. « offensive », et a appelé le président français à montrer « un peu de respect » pour l’Irlande du Nord, qui a sans doute supporté le poids de l’incertitude du Brexit plus que la Grande-Bretagne continentale.

Parlant des commentaires de Johnson sur les saucisses, Macron a déclaré aux journalistes : « Sur ce sujet, il faut rester serein », avant de plaisanter, « Nous avons en France de nombreuses villes, régions et appellations protégées où nous fabriquons du saucisson. Nous en sommes fiers et nous l’aimons.

Alors que Macron décrivait la « guerre des saucisses » comme quelque chose de cuisiné « dans les couloirs et les backrooms », il n’en reste pas moins que l’UE considère toujours le Royaume-Uni comme une violation du protocole d’Irlande du Nord, qui fait partie de l’accord sur le Brexit, et le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a averti Londres la semaine dernière que le bloc était prêt à « suspendre la coopération dans certains secteurs » si le Royaume-Uni ne met pas en œuvre les contrôles requis sur les saucisses et autres marchandises entre le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord.

