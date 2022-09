NUR-SULTAN, Kazakhstan (AP) – Le pape François a déclaré mardi à la hiérarchie orthodoxe russe et à d’autres chefs religieux que la religion ne doit jamais être utilisée pour justifier le “mal” de la guerre et que Dieu ne doit jamais “être l’otage de la soif humaine de pouvoir .”

Dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, François a ouvert une conférence interreligieuse dans l’ancienne république soviétique du Kazakhstan en défiant les délégations de s’unir pour condamner la guerre. Il a cité un poète kazakh en avertissant que « celui qui permet le mal et ne s’y oppose pas ne peut être considéré comme un vrai croyant. Au mieux, il est un croyant sans conviction.

Dans l’audience des 80 imams, patriarches, rabbins et muftis se trouvait le métropolite Antoine, responsable des relations extérieures de l’Église orthodoxe russe, qui a fermement soutenu l’invasion de la Russie. Son patron, le patriarche Kirill, était censé avoir participé au congrès mais l’a annulé le mois dernier.

Kirill a justifié l’invasion de la Russie par des motifs spirituels et idéologiques, la qualifiant de bataille « métaphysique » avec l’Occident. Il a béni les soldats russes qui partent en guerre et a invoqué l’idée que les Russes et les Ukrainiens forment un seul peuple.

François n’a pas mentionné la Russie ou l’Ukraine dans ses propos, qui, aux côtés de ceux du président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, ont ouvert le rassemblement de groupes religieux musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, taoïstes et autres visant à promouvoir le dialogue interreligieux et la fraternité comme force de la paix dans le monde.

Mais s’exprimant depuis le voisin du sud de la Russie alors que la guerre de sept mois fait rage, François a dit aux chefs religieux qu’ils devaient eux-mêmes prendre l’initiative de promouvoir une culture de paix, affirmant qu’il était hypocrite de s’attendre à ce que les non-croyants promeuvent la paix si les religions les dirigeants non.

« Si le créateur, auquel nous avons consacré notre vie, est l’auteur de la vie humaine, comment pouvons-nous, nous qui nous appelons croyants, consentir à la destruction de cette vie ? Il a demandé. « Conscients des torts et des erreurs du passé, unissons nos efforts pour faire en sorte que le Tout-Puissant ne soit plus jamais l’otage de la soif humaine de pouvoir.

François a ensuite lancé un défi à toutes les personnes présentes dans la salle pour qu’elles s’engagent à résoudre les différends par le dialogue et la négociation, et non par le recours aux armes.

« Puissions-nous ne jamais justifier la violence. Puissions-nous ne jamais permettre que le sacré soit exploité par le profane. Le sacré ne doit jamais être un support pour le pouvoir, ni le pouvoir un support pour le sacré !

Les chefs religieux comprenaient le cheikh Ahmed al-Tayeb, le grand imam d’Al-Azhar, siège de l’apprentissage sunnite au Caire, qui a chaleureusement accueilli François avec un baiser sur la joue lorsque le pape est arrivé en fauteuil roulant.

François et al-Tayeb ont signé un document conjoint chrétien-musulman promouvant la fraternité humaine comme force de paix en 2019 – un document que Tokayev a cité dans son propre discours d’ouverture du congrès.

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles Francis pourrait rencontrer Kirill en marge du congrès après que les deux aient confirmé leur présence plus tôt cette année. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en 2016 à Cuba – la toute première rencontre d’un pape et d’un patriarche russe – et se sont entretenus par vidéoconférence dans les premières semaines de la guerre.

François a par la suite critiqué publiquement la justification par Kirill de l’invasion de l’Ukraine et a averti qu’il ne devait pas devenir «l’enfant de chœur de Poutine».

Nicole Winfield, l’Associated Press