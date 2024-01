Au milieu de la guerre à Gaza, les universités répriment une tactique de protestation célèbre : les sit-in

Le 25 octobre, des centaines de personnes ont participé à un sit-in à l’Université du Massachusetts à Amherst, appelant les administrateurs scolaires à rompre les liens avec les fabricants d’armes impliqués dans l’occupation de la Palestine par Israël. Cela faisait partie d’une vague d’activisme autour du siège de Gaza par Israël sur les campus universitaires du pays, et cela s’est terminé de façon de plus en plus typique : la police du campus a arrêté 57 des manifestants pour intrusion parce qu’ils étaient restés dans le bâtiment administratif de l’université Whitmore après sa fermeture. à 18 heures

Deux mois plus tard, après que les manifestants ont été traduits en justice et placés en probation à la suite d’audiences disciplinaires à l’école, les administrateurs de l’université ont interdit à trois des étudiants d’étudier à l’étranger au cours du semestre de printemps. La décision, rendue la veille des vacances d’hiver, a obligé les étudiants à se démener pour trouver un logement et élaborer de nouveaux projets pour le semestre de printemps.

La sanction était en contradiction avec les pratiques passées de l’université consistant à discipliner les étudiants dans de telles circonstances, selon Rachel Weber, membre du corps professoral et avocate, qui représentait les étudiants devant le tribunal. En 2016, par exemple, des étudiants ont été arrêtés à la suite d’un sit-in alors qu’ils poussaient l’université à se désinvestir des entreprises de combustibles fossiles. Mais les étudiants n’ont fait l’objet d’aucune sanction, telle qu’une probation, qui les aurait empêchés de participer à des programmes tels que les études à l’étranger, a déclaré Weber.

“Ce n’est pas comme [the students] pourrait revenir sur le précédent et penser « Oh, nous aurions dû nous attendre à ce que cela puisse se produire » », a déclaré Weber à The Intercept. “C’était un nouveau comportement.”

L’Université du Massachusetts à Amherst n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

L’incident d’Amherst reflète une répression universitaire plus large contre les étudiants participant à une forme de protestation profondément enracinée dans le mouvement américain des droits civiques : le sit-in. Ailleurs dans le pays, les universités ont fait face à de telles situations – souvent motivées par des demandes liées au désinvestissement des sociétés vendant des armes à Israël, une tactique qui trouve son origine dans les manifestations contre l’apartheid en Afrique du Sud – avec des mesures disciplinaires, des accusations criminelles hors campus et une une application excessive des politiques du campus rarement utilisée dans des circonstances similaires.

« Les étudiants apprennent par eux-mêmes que les États-Unis n’ont jamais été un endroit où chacun peut exercer la liberté d’expression et la liberté politique. »

« Comment, d’une part, [universities] sont fiers d’enseigner les valeurs américaines, la liberté d’expression et l’action politique non-violente, mais d’un autre côté, lorsque ces étudiants mettent ces types dans leur pratique, ils réagissent de manière autoritaire », a déclaré Sahar Aziz, professeur de droit à l’Université Rutgers. qui a co-écrit un récent rapport intitulé «Présomptionnellement antisémite : les tropes islamophobes dans le discours Palestine-Israël.»

« Généralement par le biais de la loi : en appliquant sélectivement les politiques, en changeant les politiques, avec une motivation politique particulière pour étouffer les discours et l’action politique, ou pour impliquer les étudiants dans des plaintes administratives internes frivoles et non résolues », a poursuivi Aziz. « Et les étudiants apprennent par eux-mêmes que les États-Unis n’ont jamais été un endroit où tout le monde peut exercer la liberté d’expression et la liberté politique. »

Des policiers arrivent pour expliquer que des étudiants manifestants sont entrés sans autorisation et seront arrêtés devant le bureau du chancelier de l’Université du Massachusetts à Amherst le 25 octobre 2023. Photo : Boston Globe via Getty Images

A la clôture Au cours du semestre d’automne à l’Université du Massachusetts à Amherst, le Bureau des programmes internationaux a informé trois étudiants qui avaient été placés en probation pour leur arrestation lors du sit-in que les sanctions les rendaient inéligibles pour étudier à l’étranger. L’avis est arrivé le 15 décembre, quelques semaines après la date limite du 2 novembre pour se retirer des études à l’étranger, qui était elle-même une semaine complète après la manifestation.

“Ils auraient pu me dire à l’avance : ‘Tu sais quoi, tu ne seras pas autorisé à y aller, point final’, au lieu de me faire penser : ‘OK, je pourrais peut-être y aller’ et avoir tout cet espoir, “, a déclaré l’un des étudiants qui a été exclu du programme et a demandé l’anonymat par souci de sécurité.

Aidan O’Neill, un étudiant qui a également été empêché d’étudier à l’étranger, a déclaré qu’il était troublant que son éligibilité à partir à l’étranger ait été invalidée en raison de sa participation à une manifestation pacifique et que l’université ne lui ait donné aucune possibilité d’obtenir la décision. révisé. Il a déclaré que son expérience ressemble à une réaction plus large contre les étudiants de tout le pays qui dénoncent le traitement réservé aux Palestiniens par Israël.

À l’Université de Chicago, les étudiants ont passé des semaines à protester contre une demande selon laquelle l’université se désengagerait des entreprises qui ont contribué à l’approvisionnement en armes d’Israël, notamment General Dynamics, Lockheed Martin, Raytheon et Boeing. Après six semaines de protestations, les étudiants ont organisé un sit-in au bureau des admissions, exigeant une réunion publique avec l’administration au sujet de ses investissements. La manifestation, qui s’est prolongée au-delà des heures de bureau, a donné lieu à des arrestations par la police universitaire, qui a également arrêté deux professeurs présents en tant qu’observateurs.

Youssef Hasweh, un diplômé de l’université qui portait un keffieh – un foulard palestinien traditionnel – faisait partie des personnes arrêtées. Lui et un autre étudiant qui portait une thobe, un type de robe portée par les hommes arabes et musulmans, étaient les seuls à être menottés, selon Hasweh et un autre étudiant présent dans la pièce. Les policiers ont tenté de lui retirer les menottes avant de l’emmener dehors, où des centaines de personnes étaient rassemblées, a expliqué Hasweh. «C’était juste bizarre. Si je suis accusé d’intrusion dans ce bâtiment ouvert aux étudiants pendant quelques heures de plus, pourquoi enlevez-vous les menottes à l’intérieur ? » il a dit. “Alors laisse-moi dehors, laisse tout le monde voir ce que tu fais.”

Photo : Avec l’aimable autorisation de Youssef Haswah

Les 26 étudiants ont fait l’objet d’audiences disciplinaires pour des infractions, notamment la perturbation d’un bâtiment du campus en utilisant du son amplifié, en scandant et en ne partant pas lorsque cela leur était demandé, et en se rassemblant sur le quad après les heures imparties – des politiques qui, selon les étudiants, n’ont généralement pas été appliquées à d’autres groupes d’étudiants. L’université a fixé les audiences au milieu de la semaine des examens, juste avant les vacances, a expliqué Hasweh. “C’est un mois après l’arrestation, et c’est à ce moment-là que vous choisissez… tout cela semblait très calculé.”

Bien que le procureur local ait refusé de poursuivre les étudiants, les arrestations figurent toujours dans leurs dossiers et ils devront payer des frais pour que leurs dossiers soient effacés.



Un porte-parole de l’Université de Chicago a déclaré à The Intercept que les dirigeants de l’université s’attendent à rencontrer les étudiants sur la stratégie d’investissement de l’école. Il a refusé de commenter les conséquences disciplinaires auxquelles les étudiants pourraient être confrontés.

De même, à l’Université du Michigan, une protestation massive contre le manque de réponse de l’école aux appels au désinvestissement des entreprises liées à l’armée israélienne, notamment HP, Lockheed Martin et Boeing, a suscité une réponse policière massive. Le 17 novembre, des étudiants ont organisé un sit-in devant le bâtiment administratif de l’université. Dans la soirée, plus de 25 véhicules de police du bureau de la sécurité publique du campus, du service de police d’Ann Arbor et de sept autres services locaux se sont présentés, a indiqué le Michigan Daily. signalé. Le journal du campus ajoute que de nombreux véhicules, certains équipés de boucliers anti-émeutes, sont arrivés avant le début du sit-in.

Les étudiants demandaient à rencontrer le président de l’université, Santa Ono, pour réitérer leurs appels au désinvestissement. Ils ont ignoré les demandes des policiers de quitter le bâtiment, après quoi la police a arrêté 40 étudiants, qui font désormais face à des accusations d’intrusion. Depuis lors, il y aurait eu plusieurs cas où des policiers auraient arrêté des individus qui participaient à la manifestation, ont déclaré des étudiants à The Intercept. Un porte-parole de l’université a refusé de commenter.

« La campagne de l’Université du Michigan visant à réprimer les étudiants arrive à un moment où les crimes de haine contre les Palestiniens aux États-Unis se sont manifestés par le meurtre de Wadea Al-[Fayoume] et la fusillade de trois étudiants palestiniens dans le Vermont », a déclaré à The Intercept Rifqa Falaneh, avocate chez Palestine Legal. Falaneh a ajouté que l’organisation, qui représente les étudiants de l’Université du Michigan, a reçu plus de 480 demandes de soutien juridique de la part de militants des droits palestiniens dans les universités de tout le pays entre le 7 octobre et la fin 2023.

Les étudiants de l’Université du Massachusetts défilent sur le campus à la suite d’un débrayage à l’Université du Massachusetts à Amherst le 25 octobre 2023. Photo : Jessica Rinaldi/Le Boston Globe via Getty Images

Un mouvement étudiant » a également pris forme à l’Université Brown, où un comité consultatif universitaire sur la responsabilité des entreprises dans les politiques d’investissement a recommandé en 2020 « le désinvestissement des entreprises qui facilitent l’occupation israélienne du territoire palestinien ». Les étudiants ont passé le semestre d’automne à réclamer un cessez-le-feu à Gaza et à demander à la présidente Christina Paxson de soutenir les conclusions de l’étude. rapport. En novembre, ils ont organisé un sit-in dans un bâtiment administratif, à la suite duquel 20 membres de l’organisation Jewish for Ceasefire Now ont été accusés d’intrusion. (Leurs accusations ont été abandonnées après la fusillade contre Hisham Awartani, étudiant de deuxième année de Brown, et deux autres étudiants palestiniens à Burlington, Vermont, à l’occasion de Thanksgiving.)

Le 11 décembre…