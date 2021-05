Au milieu de la fusillade, les ennemis de Netanyahu voient une ouverture et des risques

JERUSALEM – Lorsque les armes parlent, les conflits politiques intérieurs en Israël se taisent généralement. Lorsque le pays est au bord de la guerre, l’opposition se rassemble généralement autour du gouvernement. Pas cette fois. Alors que le conflit avec Gaza provoquait plus de morts et de destructions mercredi – et alors qu’une intense vague de violence sectaire juive arabo-juive secouait les villes d’Israël – un principal opposant de Benjamin Netanyahu a accusé le Premier ministre de la spirale du chaos et a déclaré qu’il travaillait. pour l’évincer. Yair Lapid, le leader centriste de l’opposition, a déclaré que les événements de la semaine dernière «ne peuvent être aucune excuse pour maintenir Netanyahu et son gouvernement en place. Bien au contraire », a écrit M. Lapid dans un déclaration qu’il a publiée sur Facebook. «Ils sont exactement la raison pour laquelle il devrait être remplacé dès que possible.» L’escalade de la crise, dans laquelle des dizaines de personnes ont été tuées dans des frappes aériennes et des barrages de roquettes, est arrivée à un moment charnière de la politique israélienne.

Il y a quelques jours à peine, M. Netanyahu, qui est jugé pour corruption et n’a pas été en mesure de former un gouvernement après quatre élections en deux ans, semblait sur le point de perdre le pouvoir après 12 années consécutives au pouvoir. M. Lapid avait eu l’occasion de s’essayer à la formation d’une coalition qui pourrait obtenir une majorité lors d’un vote de confiance au Parlement. Ses partenaires potentiels de coalition sont un groupe disparate de petits partis avec des agendas et des idéologies contradictoires, et il a une date limite du 2 juin pour achever la tâche.

L’effusion de sang rend les efforts de M. Lapid au sein d’une coalition à la fois plus faciles et plus difficiles. Les détracteurs de M. Netanyahu ont désormais plus de raisons de vouloir le voir partir, étant donné ce qu’ils appellent sa négligence et ses échecs qui ont conduit à la crise actuelle. Mais dans le même temps, disent les analystes, la violence a souligné les différences fondamentales entre les partis du camp anti-Netanyahu, qui couvrent le spectre politique de gauche à droite. Et l’élan initial des pourparlers de coalition alternative a été ralenti par la flambée de violence, donnant aux partisans de M. Netanyahu plus de temps pour les saboter.

«Cela rend les négociations très, très difficiles pendant que des roquettes sont tirées et que le temps presse», a déclaré Reuven Hazan, professeur de sciences politiques à l'Université hébraïque de Jérusalem. «Les négociations qui étaient suffisamment compliquées au départ se compliquent, ce qui joue en faveur de Netanyahu.» L'une des clés d'une éventuelle coalition anti-Netanyahu est détenue par Mansour Abbas, le chef d'un petit parti islamiste arabe connu sous le nom de Raam, qui détient actuellement l'équilibre au Parlement. Historiquement, les partis arabes ont joué un rôle marginal dans la politique israélienne. Les principaux partis au pouvoir ont été réticents à s'appuyer sur les votes arabes au Parlement, en particulier compte tenu de l'accent mis par Israël sur les questions de sécurité dans une région hostile et instable. Et les législateurs arabes n'ont pas été désireux de participer aux gouvernements et de partager la responsabilité des actions militaires et de l'occupation de la Cisjordanie par Israël. M. Abbas avait prévu de changer tout cela. Après l'échec des négociations avec M. Netanyahu, il s'est tourné vers la coopération avec M. Lapid. Puis, alors que les tensions religieuses et nationalistes ont culminé à Jérusalem au cours de la semaine dernière, culminant avec le conflit militaire, M. Abbas a officiellement suspendu la participation de Raam aux pourparlers de coalition mais n'a pas exclu de soutenir un gouvernement alternatif.

Les compagnies aériennes américaines annulent les vols d’Israël, invoquant des troubles.

« Une fois l'incendie éteint, il n'y aura pas d'autre choix que de revenir aux négociations politiques pour former un gouvernement », a déclaré mercredi M. Abbas dans une interview sur le service arabe de la radio publique israélienne. «Nous avons une réelle opportunité de jouer un rôle important dans la politique israélienne pour notre société.»