Au milieu de la fureur au Capitole des États-Unis, un sweat-shirt suscite des souvenirs troublants

Cela a eu une résonance particulière alors que l’antisémitisme et le nationalisme d’extrême droite sont en augmentation dans le monde entier. Et pour les personnes qui ont survécu au camp de la mort nazi comme le Dr Umlauf, il y a eu une douleur supplémentaire en réalisant que les générations futures n’ont peut-être pas appris les leçons de l’Holocauste.

Cette image a fait le tour des médias sociaux et a été cité dans les journaux de la Grande-Bretagne à l’Allemagne en passant par la Pologne comme un exemple de qui était dans la foule qui a saccagé le Capitole mercredi, et ce qu’ils pensaient d’un lieu considéré par beaucoup comme le symbole d’un point bas pour l’humanité.

Le Dr Umlauf n’avait que 2 ans lorsque Auschwitz a été libéré; le numéro que les nazis ont tatoué sur son bras – A-26959 – est visible à ce jour. Sa mère a également survécu et ils sont retournés chez eux en Slovaquie, où la fille a fréquenté la faculté de médecine. Elle a déménagé à Munich dans les années 1960, lorsqu’elle s’est mariée, et y a élevé trois fils.

«Les Américains et la liberté, ils étaient une seule et même personne», a-t-elle déclaré depuis son domicile à Budapest. «Ils étaient synonymes.»

Le mémorial et musée d’Auschwitz-Birkenau, qui préserve le site du camp de concentration et d’extermination d’origine et informe le public sur son histoire, recherche des discussions sur le camp et sur la manière dont il est présenté dans le débat public. Lorsque les responsables ont remarqué la discussion sur le sweat-shirt sur leurs canaux de médias sociaux, ils ont pesé avec un lien vers une leçon d’histoire sur le camp.