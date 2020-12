Alors que la Réserve fédérale conclut une réunion de deux jours mercredi, elle aura du mal à répondre aux forces opposées dans la crise économique alimentée par COVID-19 dans le pays.

D’une part, une résurgence du virus a déjà ralenti l’économie et un hiver encore plus sombre s’annonce. Dans le même temps, la large disponibilité d’un vaccin au printemps offre la perspective d’une amélioration substantielle.

La Fed a déjà abaissé son taux d’intérêt clé à court terme près de zéro et a promis de le maintenir jusqu’à ce que l’économie revienne au plein emploi et que l’inflation dépasse son objectif de 2% «pendant un certain temps» – une promesse qui ne signifierait probablement aucune hausse des taux. jusqu’en 2024 ou au-delà, disent certains économistes.

Mais les responsables de la Fed ont encore plus de munitions, en grande partie liées à leur stimulant massif d’achat d’obligations visant à maintenir les taux à long terme qui affectent les prêts hypothécaires et autres prêts. La décision politique de la Fed, qui sera publiée mercredi à 14 heures, devrait se concentrer sur ces achats d’obligations – et cela pourrait signifier une légère baisse des coûts mensuels pour les acheteurs de maison et les autres emprunteurs.

La banque centrale devrait également mettre à jour ses prévisions économiques.

Voici le détail de ce que la Fed peut faire:

Comment la Fed peut-elle réduire les taux à long terme?

La Fed achète désormais chaque mois 80 milliards de dollars d’obligations du Trésor et 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires, ce qui exerce une pression à la baisse sur les taux d’intérêt à long terme, comme les prêts hypothécaires et les obligations d’entreprises.

La maturité moyenne des titres qu’il achète est de 7,4 ans, selon Oxford Economics. Certains économistes s’attendent à ce que les responsables de la Fed achètent le même montant d’obligations, mais déplacent le mélange vers des obligations à plus longue échéance. Cela stimulerait davantage l’économie en faisant baisser davantage les taux des prêts hypothécaires, des obligations d’entreprises et d’autres types de prêts.

Quels achats de décalage pour réduire les taux?

Le COVID-19 est en plein essor à travers le pays, les cas, les hospitalisations et les décès atteignant de nouveaux records. Cela a conduit à de nouvelles contraintes pour les entreprises, en particulier en Californie et dans le Midwest. La croissance de l’emploi a fortement ralenti en novembre et les premières demandes de chômage, une mesure approximative des mises à pied, ont bondi à 947 000 la semaine se terminant le 5 décembre.

«L’économie a vraiment besoin de plus de stimuli», déclare l’économiste d’Oxford Kathy Bostjancic.

« Les responsables de la Fed pourraient voir la résurgence du virus hivernal comme le moment évident pour tirer leur dernière balle », a déclaré Goldman Sachs dans une note de recherche.

De plus, après une impasse de plusieurs mois, le Congrès ne s’est toujours pas mis d’accord sur un plan de secours proposé de 908 milliards de dollars pour les Américains au chômage et les entreprises en difficulté. Et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a récemment mis fin à plusieurs programmes de prêts d’urgence de la Fed, imposant à la Fed un plus grand fardeau pour soutenir une économie instable, dit Bostjancic.

Quel est l’argument contre une action supplémentaire?

Plusieurs chefs de banque régionale de la Fed ont déclaré que l’aide fiscale du Congrès était ce qui était vraiment nécessaire à l’heure actuelle. Et les législateurs semblent se rapprocher d’un accord avant les allocations de chômage pour 12 millions d’Américains, l’interdiction des expulsions et d’autres programmes expirant à la fin de l’année.

Bien que ces dollars fédéraux puissent être distribués rapidement, les manœuvres de la Fed affectent généralement les perspectives à long terme, trois à six mois plus tard, selon l’économiste de Nomura Lewis Alexander. D’ici là, note-t-il, un vaccin sera probablement largement disponible, stimulant considérablement l’économie et réduisant le besoin de plus de jus de la Fed.

De plus, les taux hypothécaires et autres sont déjà à des niveaux historiquement bas, selon Capital Economics, avec des prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans à 2,71%, selon les chiffres de Freddie Mac.

Bien sûr, faire baisser les taux à long terme alimenterait davantage le marché haussier record en incitant les investisseurs à déplacer plus d’argent des obligations vers les actions. Mais cela pourrait accroître les inquiétudes des responsables de la Fed face à une bulle de marché qui finira par éclater, dit Bostjancic.

Alors, que va probablement faire la Fed?

«C’est un appel serré», dit Bostjancic.

Elle, ainsi que les économistes de Goldman et JPMorgan Chase, s’attendent à ce que la Fed modifie les achats d’obligations pour réduire les taux tandis que Nomura, Barclays et Morgan Stanley prédisent que la Fed tiendra bon.

Dans quelle mesure les mouvements réduiraient-ils les taux hypothécaires?

Certains mais pas tant que ça. Un changement dans la composition de la Fed pourrait faire baisser les taux hypothécaires d’environ 15 points de base, abaissant le paiement mensuel d’un prêt hypothécaire de 200 000 $ de 15 $, soit 180 $ par an, déclare Tendayi Kapfidze, économiste en chef de Lending Tree.

Que pourrait faire d’autre la Fed?

De nombreux économistes sont plus convaincus que la Fed fournira des indications plus précises sur la durée pendant laquelle elle continuera à acheter des obligations. Actuellement, la déclaration de la Fed après la réunion indique simplement qu’elle continuera les achats «au cours des prochains mois». Les décideurs de la Fed ont déclaré vouloir fournir une feuille de route plus détaillée.

Goldman Sachs pense que la Fed dira qu’elle continuera à acheter des obligations au rythme actuel jusqu’à ce que le marché du travail soit «sur la bonne voie» pour atteindre le plein emploi et l’inflation «sur la bonne voie» pour atteindre 2%. C’est similaire aux critères de la Fed pour relever son taux directeur à court terme mais pas aussi rigide. Cela signifierait probablement que la Fed commencera à réduire ses achats d’obligations en 2023, environ un an avant de relever son taux à court terme, dit Bostjancic.

Pourquoi un calendrier d’achat d’obligations?

Bostjancic dit que les responsables de la Fed veulent probablement éviter un autre «taper tantrum» – un pic des rendements du Trésor en 2013 lorsque les responsables de la Fed ont annoncé de manière inattendue qu’ils commenceraient à réduire progressivement les achats d’obligations après la grande récession de 2007-09.

En outre, les investisseurs s’attendent maintenant à ce que la Fed commence à réduire ses achats d’obligations à la fin de 2021 ou au début de 2022. En signalant un démarrage plus tardif, cela pourrait stimuler davantage d’emprunts et encourager Wall Street, dit Bostjancic.

Alexander, cependant, dit que la Fed pourrait attendre que les perspectives soient plus claires avant d’affiner ses prévisions.

Qu’en est-il des prévisions économiques de la Fed?

En septembre, la Fed avait prédit que l’économie se contracterait de 3,7% cette année et que le chômage finirait l’année à 7,6%. Mais l’économie s’est remise de la pandémie plus rapidement que prévu, avec un taux de chômage déjà à 6,7%. Goldman Sachs s’attend à ce que la Fed révise ses prévisions à une contraction de 2,5% cette année et à un chômage de 6,8% en fin d’année.

Goldman s’attend également à ce que la Fed augmente légèrement son estimation de la croissance économique l’année prochaine à 4,2%, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 4%. Oxford, cependant, estime que la Fed abaissera son estimation pour l’année prochaine, car les effets du pic de virus l’emporteront sur le coup de pouce du vaccin.