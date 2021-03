Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-Californie) et une délégation de législateurs républicains, ont fait le tour de la frontière à El Paso, au Texas, lundi. En plus de l’afflux d’immigrants mexicains et centraméricains, McCarthy a déclaré aux journalistes que des ressortissants du Yémen, d’Iran et de Turquie tentaient de pénétrer illégalement aux États-Unis.

