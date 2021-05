Au milieu de la dissidence interne, les démocrates de la Chambre adoptent un projet de loi donnant 1,9 milliard de dollars pour la sécurité au Capitole américain – RT USA News

La Chambre a adopté un projet de loi qui donnerait un financement énorme de 1,9 milliard de dollars pour renforcer la sécurité au Capitole américain après l’émeute pro-Trump en janvier. Pourtant, les démocrates étaient divisés et il a été adopté par un seul vote.

Le projet de loi a été adopté jeudi par 213 voix contre 212, tous les républicains présents votant contre, trois démocrates votant « présents » et trois franchissant les lignes de parti pour s’opposer aux éclaboussures de sécurité. Les démocrates qui se sont opposés – les représentants Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusetts) et Cori Bush (Missouri) sont tous membres de la soi-disant «escouade» – un groupe de femmes progressistes élues au Congrès en 2018. les membres Alexandria Ocasio-Cortez (New York) et Rashida Tlaib (Michigan) ont voté «présent», tout comme Jamaal Bowman (New York).

Bien que les membres de l’équipe soient farouchement anti-Trump, ils se sont opposés à l’expansion des lois nationales sur le terrorisme à la suite de l’émeute de janvier. Cependant, leur préoccupation déclarée était moins pour le bien-être des partisans majoritairement blancs de Donald Trump, mais pour le «Noir, brun, indigène, peuple de couleur et groupes de gauche» Tlaib a affirmé qu’il serait visé par de telles lois.

Le projet de loi adopté jeudi élargirait considérablement la sécurité autour du Capitole. Près de 700 millions de dollars seraient utilisés pour payer la police du Capitole, la police de DC, la Garde nationale et d’autres agences fédérales qui ont répondu le jour de l’émeute et qui ont renforcé leur présence dans la ville par la suite.

Entre autres dispositions, 200 millions de dollars seraient utilisés pour mettre en place une « force de réaction rapide » pour soutenir la police du Capitole dans toute urgence future, 3,3 millions de dollars pour renforcer l’appareil de collecte de renseignements du département, 40 millions de dollars pour poursuivre les émeutiers déjà arrêtés, et un 250 millions de dollars pour réaménager les terrains du Capitole et éventuellement installer des clôtures de sécurité rétractables pour remplacer la frontière en acier en place autour du Capitole depuis janvier.





L’opposition républicaine s’est concentrée sur le coût du projet de loi, mais aussi sur son potentiel de militarisation permanente du Capitole. Allouer 200 millions de dollars à une force de réaction rapide « Rais[es] de graves inquiétudes quant au rôle de nos militaires sur le sol américain », La représentante Kelly Granger (R-Texas) a déclaré lors d’un débat sur le projet de loi.

Alors que le projet de loi a grincé à travers la Chambre, il fait face à un sort encore plus incertain au Sénat, où les démocrates détiennent une majorité à un vote, et devront gagner plus de 10 républicains pour assurer son adoption.

«Je pense que nous appuyons sur le bouton pause ici», Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), a déclaré mardi, suggérant qu’aucun argent ne soit dépensé jusqu’à ce que les audiences du Congrès sur l’émeute soient terminées, et qu’une commission potentielle de type 9/11 sonde l’incident en profondeur.

Un projet de loi qui établirait une telle commission a été adopté par la Chambre mercredi, les démocrates votant à l’unanimité en faveur et 35 républicains leur prêtant leur soutien. Mais comme pour le projet de loi sur les dépenses de jeudi, le Sénat pourrait encore fermer le projet de loi sur la commission, surtout si les sénateurs républicains ont un œil sur les futures approbations de Trump. S’exprimant au Sénat mercredi, McConnell a déclaré qu’il s’opposerait au projet de loi, une déclaration qui garantit que les démocrates ne parviendront pas à convaincre les 10 républicains nécessaires pour l’adopter.

