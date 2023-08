Au milieu de la détresse des feux de forêt, un évacué de West Kelowna remporte le tournoi de golf de Kamloops

Ce fut un week-end éclair pour Dallas Chelick, sa femme Carmen et leur fille de trois mois, Beckett.

Les Chelicks étaient chez eux dans la région de Bear Creek le jeudi 17 août, lorsqu’une alerte a été émise pour la région en raison de l’empiètement des incendies de forêt de McDougall Creek.

« Nous étions juste en train de suivre l’alerte quand tout à coup nous avons vu des adresses spécifiques qui ont été mises sur un ordre d’évacuation et l’une d’elles était chez nous », a déclaré Dallas à Kelowna Capital News. « Nous avons commencé à faire nos valises et avons vraiment eu environ une heure avant que la police ne soit au bout de notre allée pour s’assurer que tout le monde sortait. »

Sans véritable plan pour savoir où aller, la famille a brièvement déménagé dans le cottage des parents de Dallas dans la région de La Casa. Mais, tôt vendredi matin, cette zone a reçu un ordre d’évacuation.

« Nous nous sommes réveillés au son des sirènes, alors que toute la zone de La Casa était évacuée », a déclaré Dallas. « Nous avons donc fait nos valises et nous nous sommes dirigés vers Kamloops pour nous évader. »

À Kamloops, Dallas s’était déjà inscrit pour concourir avec des copains au Sunshine Open 2023, un tournoi de golf amateur au Kamloops Golf and Country Club.

« Dès que les incendies se sont produits, mes copains m’ont demandé si je jouais et je leur ai dit que non », a expliqué Dallas. «Mais, quand nous nous sommes retrouvés à Kamloops, ma femme m’a dit que je devrais jouer, pour me changer les idées parce que nous étions tous les deux une épave. Au début, je me sentais égoïste, je n’avais pas besoin de jouer à ça, mais ma femme a dit qu’est-ce qu’on allait faire d’autre pendant qu’on serait ici ?

Dallas, qui n’avait jamais joué le parcours et n’avait aucun objectif réel de classement dans le tournoi, est rapidement sorti en tirant, pour tirer un un sous-71 samedi et un par 72 dimanche, pour tout gagner.

Dallas Chelick remporte le trophée Sunshine Open 2023, après avoir gagné avec un -1 sous 72 en deux jours. (Contribué)

« Je frappais très bien la balle, le parcours correspondait vraiment à mes yeux », a-t-il déclaré. « C’était assez surréaliste, nous avions une très bonne galerie qui nous suivait pendant les six ou sept derniers trous et quand je suis arrivé au 18, il y avait beaucoup de chuchotements. C’est arrivé jusqu’au dernier trou et j’ai terminé un sous pour gagner, tandis que mes deux partenaires du jour ont tous deux terminé à égalité, donc c’était incroyablement proche.

C’était un moyen fantastique de me changer les idées », a-t-il déclaré alors que Carmen, le bébé Beckett et leurs deux chats étaient de retour dans leur AirBnB lorsqu’il a gagné.

Lorsqu’on lui a demandé si sa maison à West Kelowna était toujours debout, Dallas a répondu que c’était « hautement improbable ».

« Notre maison était au centre des cartes des incendies pour l’intégralité des incendies », a-t-il expliqué. « Je pense que, si je suis réaliste, le meilleur des cas est que la maison est toujours debout et que nous pourrons récupérer beaucoup de nos biens.

Il n’y a pas encore eu de mise à jour officielle, les routes sont toujours fermées mais étant donné où nous vivons, qui est une petite superficie à l’extrémité arrière de Bear Creek, je ne pense pas qu’il y ait eu une tonne de discussions autour de cette zone.

À travers tout cela, Dallas, qui dirige une entreprise à Kelowna, voit du positif.

« En fin de compte, ma famille a tellement plus de chance que beaucoup d’autres personnes, rien qu’en ce qui concerne le nombre de personnes qui nous ont proposé un hébergement et un soutien. Pour nous, ce n’est vraiment pas une tragédie même si nous perdons notre maison. Nous sommes tous en sécurité et nos pensées vont vraiment aux personnes qui se trouvent dans une situation plus difficile. »

« J’espère juste qu’autant de personnes pourront obtenir le soutien dont elles ont besoin que possible. »

