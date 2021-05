Au milieu de la crise du COVID, Kareena Kapoor Khan partage le numéro de la ligne d’assistance pour le sauvetage des enfants | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Kareena Kapoor Khan est préoccupée par les enfants qui perdent l’un ou les deux de leurs parents à cause du nouveau coronavirus mortel.

L’actrice de « Veere Di Wedding » s’est rendue sur son compte Instagram lundi 3 mai pour partager un numéro d’assistance téléphonique pour le sauvetage d’enfants pour ces enfants.

«Mon cœur va aux enfants laissés seuls à cause de la pandémie – soit ils ont perdu un de leurs parents ou les deux à cause du virus, soit les parents sont à l’hôpital. Veuillez contacter et appeler la National Child Helpline (1098) pour informer sur les enfants qui sont seuls à cause de Covid-19. Nous ne pouvons même pas commencer à comprendre le traumatisme. #AAHChildRescue #SafetyFirst #ReachOut #CovidInfo », a écrit la mère de deux enfants.

Kareena utilise constamment son compte de médias sociaux pour sensibiliser le public au virus COVID-19.

L’actrice avait précédemment partagé un article exhortant les gens à suivre les protocoles et à prendre la crise actuelle au sérieux. «C’est inimaginable pour moi de savoir qu’il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas la gravité de la situation dans laquelle se trouve le pays. La prochaine fois que vous sortez, ou portez votre masque sous le menton, ou bafouez les règles; pensez à nos médecins et à notre personnel médical. Ils sont à un point de rupture à la fois mentalement et physiquement. Chacun de vous lisant ceci est responsable de briser la chaîne. Plus que jamais, l’Inde a besoin de vous. »

Le père de Kareena, Randhir Kapoor, a également été testé positif au COVID et est admis à l’hôpital de Kokilaben. L’acteur se porte cependant bien et est stable.

L’Inde a enregistré 3,68,147 nouveaux cas de COVID-19 et le nombre de cas cumulés dans le pays est enregistré à 1,99,25,604 dimanche.