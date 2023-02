Au milieu de la criminalité croissante, les flics de Memphis ont abaissé la barre de l’embauche

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Au-delà des coups, des coups de pied, des jurons et du gaz poivré, la vidéo de l’arrestation mortelle de Tire Nichols aux mains de jeunes policiers de Memphis est tout aussi remarquable pour ce qui manque – tout superviseur expérimenté se présentant pour arrêter eux.

Cela indique une confluence dangereuse de tendances qui, selon le chef de la police de Memphis, ont persisté dans le département alors que la ville devenait l’un des points chauds du meurtre du pays : une pénurie chronique d’officiers, en particulier de superviseurs, un nombre croissant de policiers qui démissionnent et une lutte pour faire venir des agents qualifiés. recrues.

D’anciens recruteurs de la police de Memphis ont déclaré à l’Associated Press un désespoir croissant pour pourvoir des centaines de postes ces dernières années, ce qui a poussé le département à augmenter les incitations et à abaisser ses normes.

“Ils permettraient à peu près à n’importe qui d’être policier parce qu’ils veulent juste ces chiffres”, a déclaré Alvin Davis, un ancien lieutenant chargé du recrutement avant de prendre sa retraite l’année dernière par frustration. “Ils ne sont pas prêts pour ça.”

Le département a offert aux nouvelles recrues des primes de signature de 15 000 $ et des indemnités de réinstallation de 10 000 $ tout en supprimant progressivement les exigences en matière de crédits universitaires, de service militaire ou de travail antérieur dans la police. Tout ce qui est maintenant requis est une expérience de travail de deux ans — n’importe quelle expérience de travail. Le département a également demandé des dérogations à l’État pour embaucher des candidats ayant un casier judiciaire. Et l’académie de police a même abandonné les exigences de temps pour les exercices de conditionnement physique et a complètement supprimé la course à pied parce que trop de gens échouaient.

“Je leur ai demandé ce qui vous avait donné envie d’être dans la police et ils seront honnêtes – ils vous diront que c’est strictement une question d’argent”, a déclaré Davis, ajoutant que de nombreuses recrues demanderaient le temps minimum qu’ils devraient réellement servir pour garder l’argent du bonus. « Ce n’est pas une carrière pour eux comme c’était le cas pour nous. C’est juste un travail.

Un autre ancien officier de patrouille devenu recruteur qui a récemment quitté le département a déclaré à l’AP qu’en plus de puiser dans d’autres organismes d’application de la loi et des campus universitaires, les recrues provenaient de plus en plus d’emplois dans les services au volant de McDonald’s et de Dunkin.

Dans un cas, une strip-teaseuse a présenté une demande. Et même si elle n’a pas été embauchée, cela a renforcé le message selon lequel « n’importe qui peut obtenir ce travail. Vous pourriez avoir n’importe quel type d’expérience et être la police.

“Il y avait des drapeaux rouges”, a déclaré l’ancien recruteur, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter du personnel et de l’embauche. “Mais nous sommes si loin dans la pyramide que personne n’entend vraiment la petite personne.”

De nombreux jeunes officiers, avant même de marcher avec des collègues plus expérimentés, se sont retrouvés plongés dans des unités spécialisées comme la force de frappe à haute criminalité SCORPION, désormais dissoute, impliquée dans l’arrestation de Nichols. Leur manque d’expérience a choqué les vétérans, qui ont déclaré que certains jeunes officiers qui retournent en patrouille ne savent même pas comment rédiger une contravention ou répondre à un appel domestique.

“Ils ne savent pas un crime d’un délit”, a déclaré Davis. “Ils ne savent même pas encore distinguer le bien du mal.”

La police de Memphis n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur ses normes d’embauche.

Sur les cinq officiers de l’équipe SCORPION maintenant accusés de meurtre au deuxième degré lors du passage à tabac de Nichols le 7 janvier, deux n’avaient que quelques années dans la force et aucun n’avait plus de six ans d’expérience.

L’un des officiers, Emmitt Martin III, 30 ans, ancien membre de l’équipe de football de l’Université Bethel, semble avoir été arrêté au moins une fois, selon les dossiers de la Commission des normes et de la formation des agents de la paix, une agence de surveillance de l’État. Mais la date et les détails de l’affaire ont été masqués.

La section des arrestations dans le dossier de l’agence pour un autre officier, Demetrius Haley, 30 ans, qui travaillait dans un établissement pénitentiaire du comté de Shelby avant de rejoindre la force, a également été supprimée des archives de l’État. Haley a été poursuivi pour avoir prétendument battu un détenu là-bas, ce qu’il a nié, et l’affaire a été classée parce que les papiers n’avaient pas été correctement signifiés.

“Si vous abaissez les normes, vous pouvez prédire que vous allez avoir des problèmes parce que nous recrutons parmi la race humaine”, a déclaré Ronal Serpas, l’ancien chef de la police de Nashville et de la Nouvelle-Orléans et de la patrouille de l’État de Washington. “Il y a un si petit nombre de personnes qui veulent faire cela et un nombre infiniment plus petit de personnes que nous voulons réellement faire cela.”

Memphis, à bien des égards, se présente comme un microcosme de la myriade de crises auxquelles sont confrontés les services de police américains. Les départements de Seattle à la Nouvelle-Orléans ont du mal à remplir leurs rangs d’officiers qualifiés au milieu d’un mouvement national de surveillance croissante et d’appels à la réforme à la suite du meurtre de George Floyd en 2020.

L’augmentation des effectifs était un objectif majeur de la directrice de la police de Memphis, Cerelyn Davis, lorsqu’elle a pris ses fonctions en juin 2021, son département annonçant qu’il visait à augmenter le personnel de 2 100 à 2 500, soit près de la taille de la force il y a dix ans. Au lieu de cela, les rangs de la police sont tombés à 1 939 agents – comme la ville, à majorité noire – alors même que la population a augmenté et que le nombre d’homicides a dépassé les 300 au cours de chacune des deux dernières années.

Une grande partie de la raison de la diminution des rangs est que plus de 1 350 officiers ont démissionné ou pris leur retraite au cours de la dernière décennie – plus de 300 au cours des deux dernières années seulement.

Dans une interview avec l’AP la semaine dernière, Davis a déclaré que le manque de superviseurs était une préoccupation particulière, notant que 125 nouveaux postes de superviseur ont été approuvés par la ville mais toujours pas pourvus.

Davis a déclaré que le département enquêtait, entre autres, sur les raisons pour lesquelles un superviseur n’avait pas répondu à l’arrestation de Nichols malgré la politique du département qui exige un officier supérieur lorsque du gaz poivré ou un pistolet paralysant a été déployé.

“Si cela s’était produit, quelqu’un aurait pu être là pour intercepter ce qui s’est passé”, a déclaré Davis.

“La culture mange la politique pour le déjeuner dans les services de police”, a-t-elle ajouté. “Si vous n’avez pas les freins et contrepoids, vous aurez des problèmes.”

Michael Williams, ancien chef de la Memphis Police Association, le syndicat des officiers, a déclaré qu’une surveillance stricte est essentielle, en particulier pour les équipes spécialisées comme SCORPION.

« Pourquoi auriez-vous un groupe de travail d’élite dont vous savez qu’il est conçu pour une police agressive et que vous ne couvrez pas vos bases ? Ils devront peut-être tirer sur quelqu’un. Ils devront peut-être défoncer la porte de quelqu’un. Ils devront peut-être retenir physiquement quelqu’un », a déclaré Williams. “Vous auriez dû avoir des gens expérimentés autour pour les retenir et les empêcher de s’engager sur un chemin sombre.”

Des observateurs de longue date de la police de Memphis affirment que ce n’est pas le premier moment de prise en compte d’un département ayant des antécédents de violations des droits civiques.

Après la mort en 2015 de Darrius Stewart, un homme noir de 19 ans abattu par un policier blanc, des militants et le représentant américain Steve Cohen, un démocrate du Tennessee, ont appelé le ministère américain de la Justice à mener un « modèle ou pratique » enquête sur les violations des droits civils dans le département. De telles enquêtes aboutissent souvent à des réformes radicales, y compris des remaniements du personnel et de la formation.

Carlos Moore, un avocat de la famille de Stewart, a averti le ministère de la Justice à l’époque d’une tendance mortelle qui a précédé la mort de Stewart. “Il y a eu plus de 24 meurtres suspects de civils par des officiers du département de police de Memphis depuis 2009”, a-t-il écrit dans une lettre de 2015 obtenue par AP, “et pas un seul officier n’a été inculpé pour avoir tué des jeunes hommes non armés, en grande partie noirs”.

Le ministère de la Justice a décidé de ne pas ouvrir une telle enquête pour des raisons qu’il n’a pas expliquées à l’époque, et il a refusé de commenter cette semaine.

“Le ministère de la Justice a raté une occasion en or d’enquêter correctement sur le département de police de Memphis”, a déclaré Moore dans une interview. “Il était tout aussi corrompu à l’époque qu’il l’est maintenant.”

Thaddeus Johnson, un ancien officier de police de Memphis qui est maintenant professeur de justice pénale à la Georgia State University, a déclaré que la chance manquée d’une intervention fédérale a permis aux problèmes du département – ​​criminalité croissante, méfiance de la communauté et sous-effectif chronique – de s’aggraver jusqu’à ce qu’ils explosent.

“Un breuvage mortel s’est produit”, a-t-il déclaré. “Mais ce même mélange se trouve également dans de nombreux autres endroits, où la bulle n’a tout simplement pas encore éclaté.”

Condon et Mustian ont rapporté de New York

Bernard Condon, Jim Mustian et Adrian Sainz, Associated Press