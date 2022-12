Au milieu de la controverse The Kashmir Files IFFI, le réalisateur Vivek Agnihotri annonce The Kashmir Files Unreported; dit ‘Je souhaite faire ressortir toute la vérité’

Le réalisateur de Kashmir Files, Vivek Agnihotri, fulminait de colère après la remarque grossière du cinéaste israélien Nadav Lapid lors de l’IFFI 2022. En un rien de temps, l’ensemble de la distribution et de l’équipe de The Kashmir Files s’est montré fort et a soutenu leur film, et s’est exprimé à propos de la controverse. . Au milieu de la controverse en cours, le réalisateur Vivek a récemment annoncé un autre film The Kashmir Files Unreported dans lequel il souhaite faire ressortir toute la vérité devant tout le monde.

Dans une interview avec une chaîne, Vivek a déclaré qu’il était déterminé maintenant et qu’il souhaitait faire une annonce officielle prochainement. Il a ajouté qu’en tant que cinéaste, il avait plusieurs histoires et vérités à partir desquelles il pouvait faire 10 films. Il a même ajouté en disant qu’il apportera le film cette année.

Pour les non-initiés, le cinéaste israélien Nadav Lapid a qualifié The Kashmir Files de “film de propagande et vulgairement choquant”. Nadav a déclaré qu’après avoir regardé le film, ils avaient été dérangés et choqués par le 15e film : The Kashmir Files et ont estimé qu’il s’agissait d’un film vulgaire, inapproprié pour une section de compétition artistique pour IFFI 2022. Pendant ce temps, Vivek a partagé une vidéo cryptique sur ses réseaux sociaux. au milieu de la controverse et a été entendu dire que si les Naxals urbains et le cinéaste légendaire venu d’Israël prouvent qu’un seul plan ou dialogue n’est pas complètement vrai, il quittera le cinéma.

The Kashmir Files est sorti en salles et le film a battu tous les records au box-office. Le film est dirigé par Vivek Agnihotri et met en vedette Anupam Kher, Mithun Chakraborty et Pallavi Joshi dans les rôles principaux. Le scénario du film était entièrement consacré aux meurtres de pandits du Cachemire en 1990 dans la vallée.