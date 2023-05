L’histoire du Kerala a retenu l’attention de tout le monde. Le film réalisé par Sudipto Sen a suscité une grande polémique avant sa sortie. À tel point que les gens ont même demandé son interdiction des salles. L’histoire du film tourne autour de trois femmes qui subissent un lavage de cerveau et se convertissent à l’islam et les font finalement rejoindre ISIS. Les réalisateurs ont eu du mal à faire sortir le film dans les salles, mais il est sorti victorieux alors que The Kerala Story gagnait énormément d’argent au box-office. Certaines célébrités se sont également prononcées contre le film en le qualifiant de « propagande ». Maintenant, Naseeruddin Shah a partagé son point de vue sur les films utilisés comme moyen de propagande.

Naseeruddin Shah parle de vivre à une époque inquiétante

S’adressant à Indian Express, Naseeruddin Shah, qui a été vu dans Taj: Divided by Blood, a déclaré que nous vivons à une époque inquiétante et qu’une propagande non déguisée est en train d’être lavée. Il a également dit que la haine musulmane est devenue à la mode ces jours-ci. Il a été cité en disant : « La haine des musulmans est à la mode ces jours-ci, même parmi les personnes instruites. C’est ce que le parti au pouvoir a très intelligemment exploité dans ce nerf. Nous parlons de laïcité ceci, de démocratie cela, alors pourquoi introduisez-vous la religion dans tout ? Il a ensuite interrogé la commission électorale et a demandé ce qui se serait passé si un dirigeant musulman avait demandé aux électeurs de dire « Allah Hu Akbar » et de voter.

Avant cela, Kamal Haasan avait fait la une des journaux pour avoir qualifié The Kerala Story de film de propagande. Lors de l’IIFA 2023, il a déclaré qu’il ne suffisait pas d’écrire simplement une histoire vraie en bas, car le logo ne suffisait pas. Il faut vrai en vrai. Anurag Kashyap a également fait écho aux mêmes pensées et a qualifié The Kerala Story de film de propagande. Mais il a mentionné qu’il était contre l’interdiction de tout film.

Tout sur l’histoire du Kerala

En parlant de The Kerala Story, le film est devenu un blockbuster. Le film a franchi la barre des 200 crores de roupies au box-office national et s’est avéré être le deuxième plus gros succès de l’année. Le film met en vedette Adah Sharma, Yogita Bihani et d’autres dans des rôles clés. Il est produit par Vipul Amrutlal Shah. Le film a réussi à gagner suffisamment d’argent malgré son interdiction dans quelques États.