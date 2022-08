Au milieu de la controverse entre Boycott Brahmastra et Alia Bhatt, le tweet énigmatique d’Amitabh Bachchan attire l’attention

Brahmastra est l’un des films les plus attendus de ces dernières années. Ayan Mukerjifilm fantastique de science-fiction mettant en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhat et d’autres ont fait la une des journaux pour diverses raisons. Dernièrement, en raison de la tendance à l’annulation de Bollywood en ligne, Brahmastra est également passée sous le scanner. De plus, Alia Bhatt’s ‘si tu ne m’aimes pas, ne me regarde pas‘, la déclaration et le commentaire de Ranbir Kapoor ainsi que la haine en ligne contre lui ont conduit Brahmastra à faire l’actualité pour toutes les mauvaises raisons. Et maintenant, Amitabh Bachchanqui joue un rôle central dans Brahmastra, a partagé un tweet qui a attiré l’attention de tous.

Les tweets d’Amitabh Bachchan attirent l’attention

Big B joue Guru dans Brahmastra d’Ayan Mukerji. Il a tweeté une note énigmatique qui vous fera vous asseoir et remarquer. Il y a quelques heures, il a partagé sur Twitter qu’il souhaitait dire beaucoup de choses, mais ces jours-ci, dire que chaque petite chose devient une grande chose. « Kuchh baatein karne ka mann hai ; par karen toh kaise karen ; har baat ki toh aajkal baat ban jaati hai », a écrit Amitabh Bachchan en écriture hindi.

La déclaration d’Alia Bhatt suscite la polémique

Il y a quelques jours, Alia Bhatt a fait une déclaration dans une interview qui a suscité une autre controverse. Alia Bhatt a fait une déclaration similaire à celle de la beauté de Laal Singh Chaddha, Kareena Kapoor Khan. Tout en parlant du débat sur le népotisme, Alia, qui est la fille de Soni Razdan-Mahesh Bhatt, a déclaré que s’ils ne l’aimaient pas, ne la regardiez pas, ajoutant qu’elle ne pouvait pas s’en empêcher.

La star de Brahmastra, Ranbir Kapoor, fait également face à la critique en ligne

Ranbir Kapoor alias Shiva de Brahmastra fait également face à de nombreuses critiques en ligne. Il fait face à un boycott ou à une annulation sur Twitter. Sa remarque sur la prise de poids pendant la grossesse d’Alia Bhatt a fait couler beaucoup d’encre. Il y a quelques heures à peine, l’annulation de Ranbir Kapoor a eu lieu sur Twitter avec des internautes partageant leurs opinions honnêtes.

Il y a quelques heures à peine, Amitabh Bachchan a annoncé qu’il avait été testé positif au COVID.