Au milieu de la controverse de Raj Kundra, Shilpa Shetty demande aux fans de regarder « Hungama 2 », dit « le film ne devrait pas souffrir » | Films Actualités

New Delhi: Au milieu de l’arrestation de l’homme d’affaires Raj Kundra en relation avec la création et la distribution d’une affaire de pornographie, le film de retour à Bollywood de son épouse et actrice Shilpa Shetty, « Hungama 2 », sortira aujourd’hui (23 juillet). A cette occasion, l’actrice s’est rendue sur Instagram pour rédiger une courte note sur le film et inviter les téléspectateurs à regarder son film. Bien qu’elle n’ait pas parlé de l’arrestation de son mari, elle a mentionné que l’équipe avait travaillé dur pour créer ce film et qu’il ne devrait pas en souffrir.

Elle a écrit : « Je crois et pratique les enseignements du yoga, « Le seul endroit où la vie existe est le moment présent, MAINTENANT. Hungama 2 implique les efforts inlassables de toute une équipe qui a travaillé très dur pour faire un bon film, et le film ne devrait jamais souffrir… Alors aujourd’hui, je vous demande à tous de regarder Hungama 2 avec vos familles pour mettre un sourire sur votre visage et pour le bien de chaque personne attachée au film. Merci. Avec gratitude, Shilpa Shetty Kundra »

Découvrez son dernier post:

Plus tôt dans la journée, le Juhu Bungalow de l’actrice a été perquisitionné par la Direction du crime de Mumbai dans le cadre de l’affaire de pornographie Raj Kundra. Pendant ce temps, Raj Kundra reste en garde à vue jusqu’au 27 juillet. D’autre part, Raj Kundra a également approché la Haute Cour de Bombay pour invoquer la compétence inhérente du HC pour lui accorder réparation par l’arrestation illégale en violation totale du mandat. de l’article 41A du CrPC.

Il a également été signalé que la garde à vue de Raj Kundra a été prolongée jusqu’au 27 juillet 2021. Les responsables de la branche criminelle de Mumbai soupçonnent désormais un angle de paris en ligne. Des films pour adultes ont été récupérés à partir de l’application controversée HotShots.

Pour les inconnus, l’homme d’affaires et mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, 45 ans, a été arrêté par la police de Mumbai lundi 19 juillet pour avoir prétendument été un « conspirateur clé » dans une affaire liée à la production et à la publication de films pornographiques via des applications mobiles. La production de porno est illégale en Inde. Au centre de la controverse se trouve l’application HotShots, qui a maintenant été supprimée des magasins d’applications Google et Apple.

Le commissaire de police de Mumbai a déclaré dans un communiqué qu’il existe des preuves solides contre Raj Kundra, qui est le «conspirateur clé» dans l’affaire. « Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté M. Raj Kundra dans cette affaire le 19/7/21 car il semble être le principal conspirateur de cette affaire. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet », lit-on dans la déclaration.