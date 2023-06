Au milieu de la canicule, les décès augmentent dans l’UP et le Bihar ; Les États diffèrent sur la cause

Alors qu’une vague de chaleur brûlante balaie l’Uttar Pradesh et le Bihar, les gouvernements des États ont adopté différentes approches pour reconnaître les décès causés par un coup de chaleur présumé. Au moins 70 décès de ce type ont eu lieu dans un seul district de l’Uttar Pradesh et plus de 50 dans un district du Bihar.

Alors que le gouvernement de l’Uttar Pradesh a déclaré que les décès faisaient l’objet d’une enquête et a même limogé un médecin du gouvernement à Ballia pour « avoir fait une déclaration imprudente sur les décès causés par la canicule », les autorités du Bihar ont accepté le coup de chaleur comme cause de décès dans plusieurs cas.

À Ballia, dans l’Uttar Pradesh, un district limitrophe du Bihar, 54 décès présumés causés par la canicule ont eu lieu en seulement trois jours, du 16 au 18 juin. Mohammad Munna, 60 ans, a déclaré que sa femme Rizwana Khatun est décédée à l’hôpital du district de Ballia après avoir présenté des symptômes liés à un coup de chaleur le 17 juin, mais il n’a reçu qu’un feuillet blanc qui ne mentionne pas la cause du décès. Il a maintenant du mal à obtenir le certificat de décès de sa femme.

« J’ai admis ma femme à l’hôpital le 16 juin et elle est décédée à 7 heures du matin le lendemain. Les autorités hospitalières m’ont remis un bordereau et m’ont demandé de retirer le certificat de décès cinq jours plus tard. On m’a demandé d’obtenir un affidavit du tribunal. Je l’ai fait, et maintenant ils m’ont demandé de venir samedi », a déclaré M. Munna.

Sangeeta Devi, 32 ans, est confrontée à une situation similaire après le décès de sa mère de 65 ans suite à un coup de chaleur présumé le 18 juin. Elle n’a pas pu sauver sa mère, qui faisait de la fièvre, alors qu’elle vivait à seulement 8 km de la Ballia. Hôpital de quartier. La femme est décédée une heure après avoir été admise à l’hôpital et la famille a également reçu un bordereau sur un morceau de papier blanc, la cause du décès n’étant pas mentionnée.

Le médecin-chef de l’hôpital du district de Ballia, SK Yadav, a déclaré : « La cause du décès fait l’objet d’une enquête. Nous ne pouvons mentionner la cause sur les certificats de décès qu’une fois connue. »

Dans le district de Deoria, où les journaux locaux ont signalé au moins 50 décès présumés causés par la canicule en 24 heures, les autorités ont déclaré qu’aucun décès par coup de chaleur n’avait été confirmé.

Au Bihar, cependant, où au moins 50 personnes sont mortes dans le district de Bhojpur au milieu de la canicule, les autorités ont reconnu que le coup de chaleur était la cause du décès dans plusieurs cas. Le Dr Rishi de l’hôpital Ara Sadar a déclaré : « 35 patients ont été amenés à cause d’un coup de chaleur et environ 25 sont décédés aujourd’hui (20 juin). La plupart des patients décédés étaient âgés et présentaient une forte fièvre et des symptômes de coup de chaleur.