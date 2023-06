Au milieu de fortes pluies, des vacances sont déclarées pour les écoles de Chennai

Après une chaleur étouffante record, il y a eu un répit alors que de fortes pluies ont frappé les zones côtières de Chennai et de ses environs dimanche soir. Le temps a ramené la température à la normale.

Suite aux pluies, les autorités ont déclaré un jour férié pour les écoles de Chennai et des districts voisins de Chengalpet, Kancheepuram et Tiruvallur, en plus de Vellore et Ranipet.

En raison d’une forte pluie, plus de six vols internationaux à destination de Chennai ont été détournés vers Bangalore. Les pluies ont entraîné des retards dans le départ d’une dizaine de vols internationaux. Les opérations aériennes internationales à l’aéroport ont été affectées car une dizaine de vols entrants, y compris en provenance de Doha et de Dubaï, ont été détournés vers Bangalore, affectant par la suite également le départ.

Le Meenambakkam de Chennai a reçu de fortes pluies de 13,7 cm de pluie jusqu’à 5h30 lundi.

Les pluies de la nuit ont entraîné des apports d’eau et un engorgement considérables et une élévation du niveau des plans d’eau est attendue. Le MET a déclaré que des pluies modérées sont attendues jusqu’à 10 heures aujourd’hui.

Des pluies légères à modérées peuvent se poursuivre jusqu’au 21 juin à Chennai et dans plusieurs districts.