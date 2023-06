Au milieu de Biparjoy, 274 femmes ont accouché dans les hôpitaux du Gujarat

Le cyclone Biparjoy, qui signifie calamité, a fait le bonheur d’environ 300 familles de la côte du Gujarat. Environ 270 femmes enceintes ont été transférées dans divers hôpitaux par mesure de précaution avant le cyclone, ont accouché en toute sécurité, a déclaré le magistrat du district de Kutch, Amit Arora, à NDTV dans une interview exclusive.

« Nous avons admis 512 femmes dans les hôpitaux du sous-district. Parmi elles, 274 ont accouché en toute sécurité et sont rentrées chez elles. Les autres sont toujours admises », a déclaré M. Arora.

Les femmes ont été transférées dans des hôpitaux il y a deux jours, une fois que les évacuations ont commencé avant le cyclone, qui a touché terre ce soir.

Le gouvernement de l’État a évacué plus de 94 000 personnes de huit districts susceptibles d’être touchés par le cyclone. Parmi les personnes évacuées se trouvaient plus de 8 900 enfants et plus de 1 100 femmes enceintes, a indiqué le gouvernement dans un communiqué de presse ce soir.