Au milieu de Bengaluru Bandh, Google demande à ses employés de travailler à domicile aujourd’hui

Les appels à protester contre un conflit de longue date sur le partage de l’eau du fleuve entre le Tamil Nadu et le Karnataka ont contraint des entreprises mondiales, dont Walmart et Google, à demander mardi à leurs employés de Bangalore de travailler à domicile.

Les agriculteurs et les militants ont appelé à une grève à Bangalore pour exiger que les autorités de l’État s’abstiennent de déverser davantage d’eau de la rivière Cauvery vers le Tamil Nadu.

Des notes internes consultées par Reuters montrent que des sociétés multinationales telles que Google, Walmart, IBM et Accenture ont conseillé à leurs employés de travailler à domicile et d’éviter tout déplacement non essentiel pendant la grève de mardi.

Le différend sur l’accès à l’eau est une source de frictions entre les États du Karnataka et du Tamil Nadu depuis plus d’un siècle.

Des émeutes meurtrières ont éclaté à Bengaluru en 2016 après que le plus haut tribunal ait ordonné le déversement d’eau vers le Tamil Nadu.

Le ministre en chef du Karnataka, Siddaramaiah, a déclaré lundi que son gouvernement ne réduirait pas les manifestations, mais a souligné l’importance du maintien de la paix.

Bangalore abrite plus de 3 500 entreprises technologiques et quelque 79 « parcs technologiques » – des locaux haut de gamme abritant des bureaux et des espaces de divertissement destinés aux travailleurs de la technologie.

De nombreuses entreprises ont demandé à leurs employés de retourner au bureau ou ont adopté un modèle de travail hybride après les fermetures dues à la pandémie.

Certaines écoles privées ont également déplacé les cours du mardi en ligne.

