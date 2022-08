Au Michigan, une enquête sur le démenti électoral plane sur les courses critiques

LANSING, Michigan (AP) – Matthew DePerno s’est fait une réputation politique en remettant en question à haute voix et à plusieurs reprises les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Cela lui a valu la ferveur des délégués républicains et l’approbation de Donald Trump dans sa candidature au poste de procureur général.

Mais maintenant, le novice politique est accusé d’avoir aidé à obtenir un accès abusif aux machines à voter et d’avoir l’intention de les utiliser pour faire avancer les fausses allégations, trois mois seulement avant que les électeurs ne se rendent aux urnes dans cette course et dans d’autres courses clés à l’échelle de l’État sur le champ de bataille du Michigan.

La fiabilité des systèmes et de l’équipement électoraux était déjà en jeu dans la course, compte tenu de l’histoire de DePerno, mais les experts politiques du Michigan ont déclaré que les nouvelles accusations garantissent que la question jouera un rôle critique alors que les électeurs décideront de réélire les titulaires démocrates ou de les remplacer par trois républicains qui a courtisé les électeurs primaires en promettant leur croyance dans le « grand mensonge » de Trump.

Les accusations contre DePerno sont devenues publiques cette semaine alors que le procureur général démocrate Dana Nessel a reconnu un conflit personnel clair et a demandé qu’un procureur spécial soit nommé pour superviser les accusations contre son adversaire et d’autres. Le Michigan Prosecuting Attorneys Coordinating Council, une agence d’État, a déclaré dans un communiqué que son personnel pouvait prendre 60 à 90 jours pour examiner une demande et sélectionner un procureur.

DePerno a publié dimanche soir une déclaration niant les allégations et affirmant que les allégations étaient « purement fondées sur des poursuites politiques ».

Lors d’une interview à la radio lundi matin, Deperno a déclaré que “90% des faits que (Nessel) expose, qu’elle appelle des faits dans sa pétition, sont soit faux, soit je ne sais pas de quoi elle parle”.

L’avocat de Kalamazoo est un novice politique dont l’adoption des mensonges de Trump sur les élections de 2020 lui a valu l’approbation de l’ancien président et plus tard la nomination des membres du parti de l’État au poste de procureur général contre un ancien président de la Michigan House qui a perdu de peu contre Nessel en 2018.

La carrière juridique de DePerno s’est généralement concentrée sur les affaires fiscales, avec un examen public rare. Alors que son profil augmentait après la victoire de Joe Biden en 2020, un rapport de mars de Bridge Michigan a révélé une série de désaccords avec ses anciens partenaires juridiques au sujet de la facturation, des clients et d’autres fonctionnaires de justice qui ont amené certains républicains à remettre en question sa volonté de servir en tant que haut responsable de l’application de la loi de l’État. officiel.

DePerno s’est fait un nom parmi les militants de droite du Michigan en poursuivant le comté d’Antrim, affirmant que les machines à voter y avaient enregistré des votes pour Trump comme étant pour Biden lors des élections de 2020. Il a également affronté les dirigeants du GOP du Sénat de l’État et collecté des fonds pour tenter de contester les résultats des élections dans d’autres États.

Trump, cependant, a donné son approbation à DePerno en septembre 2021 et DePerno s’est appuyé sur lui pour vaincre deux autres candidats à l’investiture du parti en avril, malgré la reconnaissance publique qu’il pourrait faire partie des personnes faisant l’objet d’une enquête par l’État pour avoir profité d’allégations de fraude électorale à Antrim. Comté.

La poursuite du comté d’Antrim a été rejetée et un panel législatif de l’État dirigé par les républicains n’a trouvé aucune preuve de fraude lors des élections de 2020 au Michigan.

Les allégations rendues publiques cette semaine sont allées encore plus loin – désignant DePerno comme l’un des «principaux instigateurs» d’un plan visant à obtenir un accès abusif aux machines à voter et à les utiliser pour contester le résultat de la présidentielle de 2020.

Selon des documents publiés par le bureau de Nessel, cinq tabulateurs de vote ont été prélevés dans les comtés de Roscommon et de Missaukee dans le nord du Michigan et dans le comté de Barry dans l’ouest du Michigan. Les enquêteurs ont découvert que d’autres membres du groupe étaient entrés par effraction dans les tabulatrices et avaient effectué des “tests” sur l’équipement.

“Il a été déterminé au cours de l’enquête que DePerno était présent dans une chambre d’hôtel lors de ces” tests “”, indique la pétition au conseil des procureurs.

La possession indue d’une machine à voter utilisée lors d’une élection est un crime passible de cinq ans de prison.

DePerno et les autres accusés du Michigan se joignent à d’autres qui sont menacés par la loi pour avoir adopté les mensonges électoraux de Trump, y compris un greffier du comté du Colorado accusé d’avoir planifié de violer le matériel électoral.

Bernie Porn, un sondeur qui travaille dans l’État depuis plus de 30 ans, a déclaré que l’opinion publique était contre les candidats républicains dans plusieurs domaines clés, notamment l’avortement et la véracité de la course présidentielle de 2020. Dans un sondage de mai, Porn a déclaré que 61% des électeurs des élections générales du Michigan ont déclaré que Biden avait gagné « juste et carrément ». Parmi les démocrates, le total était de 97% et parmi les indépendants de 66%

Sur la base de ces chiffres, les démocrates du Michigan “seraient fous” de ne pas souligner les problèmes juridiques de DePerno cet automne, ainsi que les déclarations primaires unanimes de la liste républicaine soutenant le mensonge de Trump sur le résultat de 2020, a déclaré Porn.

“Si je faisais campagne pour un candidat contre les candidats républicains au poste de gouverneur, de procureur général ou de secrétaire d’État, je leur conseillerais de rappeler constamment aux électeurs que ceux du côté républicain pensent que l’élection a été volée et qu’ils n’ont pas encore le prouver », a-t-il déclaré.

Avant même que les allégations ne soient rendues publiques, DePerno a déclaré aux journalistes du Michigan que la course au procureur général ne devrait pas se concentrer sur “la question électorale”.

“Commençons à parler des vrais problèmes auxquels les gens sont confrontés chaque jour dans leur budget et de la façon dont ils gèrent leur famille”, a-t-il déclaré à la suite d’un débat au poste de gouverneur le 30 juin.

Les dirigeants républicains de l’État ont soutenu DePerno après l’annonce de l’enquête, avec Meshawn Maddock, coprésident du parti Michigan GOP, tweetant que Nessel est “déterminée à s’en prendre à ses adversaires politiques”.

Le président du parti, Ron Weiser, a déclaré qu’il s’attend à ce que la convention de nomination officielle du parti ce mois-ci soutienne tous les candidats précédemment approuvés par les délégués du parti, y compris DePerno. Il a déclaré que les républicains “ont une grande opportunité” cet automne dans le Michigan et a remis en question le moment de la demande de Nessel, l’accusant d’utiliser son bureau pour cibler un opposant politique.

“Le public en a assez de ce qui s’est passé pendant la pandémie, ainsi que de ce qui se passe maintenant entre Gretchen Whitmer et ses alliés”, a-t-il déclaré.

___

Foody rapporté de Chicago. Cappelletti est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti et Kathleen Foody (), l’Associated Press