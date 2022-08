Au Mexique, un enfant de 3 ans, déclaré mort, revient à la vie dans un cercueil ; Meurt plus tard

Après avoir été supposée morte à tort la première fois, une fille de 3 ans s’est réveillée pendant son enterrement avant d’être officiellement proclamée morte une fois de plus. L’hôpital communautaire de base de Salinas de Hidalgo au Mexique est accusé de négligence par la famille de Camila Roxana Martinez Mendoza, 3 ans, après avoir affirmé que l’hôpital avait déclaré prématurément le décès du tout-petit.

Selon un reportage paru dans The Mirror, le 17 août, la mère de la jeune fille, Mary Jane Mendoza, l’a emmenée voir un pédiatre dans la ville natale de la famille, Villa de Ramos, car elle avait des maux d’estomac, des vomissements et de la fièvre. Le médecin a aggravé la situation et a suggéré que le jeune soit envoyé dans un hôpital de l’État de San Luis Potos, au centre du Mexique, pour recevoir un traitement de déshydratation. Son petit corps a été enveloppé dans un tissu froid par des professionnels de la santé de l’hôpital communautaire de base de Salinas de Hidalgo, qui ont également mis un oxymètre de pouls sur l’un de ses doigts pour surveiller ses niveaux de saturation en oxygène.

Camila est sortie de l’hôpital avec une ordonnance de paracétamol, qui réduit la fièvre et la douleur, mais son état s’est aggravé pendant la journée. Un nouveau médecin l’a soignée et a conseillé à sa mère de lui donner des fruits et de l’eau en plus de lui prescrire une autre ordonnance.

Le tout-petit a continué à vomir malgré les médicaments et les instructions des médecins. Entre 21 et 22 heures, Camila a été réadmise à Salinas, où des professionnels de la santé ont travaillé pour soigner le jeune patient.

Étrangement, Mendoza a ensuite été séquestrée dans un espace clos séparé de sa fille malade. Elle a réussi à s’échapper, mais elle n’a toujours pas pu entrer dans la pièce où sa fille était détenue. Camila a ensuite été déclarée morte de déshydratation.

Mendoza a repéré la buée sur la vitre du cercueil lors de la visite des funérailles qui a eu lieu pour sa fille bien-aimée le lendemain. La mère en deuil a été avisée de ne pas ouvrir le cercueil par d’autres personnes en deuil, qui ont supposé qu’elle avait des hallucinations. Lorsque la grand-mère paternelle de Camila aurait vu ses yeux bouger et aurait alors réalisé qu’elle avait un pouls, elle était sous le choc.

Camila a été ramenée à l’hôpital de Salinas en ambulance, où elle a été proclamée morte une fois de plus en raison d’un œdème cérébral après de nombreuses vaines tentatives de réanimation.

« Je veux vraiment que justice soit faite, c’est tout. Je n’ai rien contre les médecins qui ont pris des mesures aussi drastiques », a déclaré la mère désemparée. « Je demande simplement que les directeurs, les infirmières et le personnel médical soient remplacés pour éviter que l’incident ne se reproduise.

Jose Luis Ruiz, le procureur général de l’État de San Luis Potosi, se penche sur l’affaire tragique et a confirmé qu’une autopsie était en cours.

