Au Mexique, les posadas apportent l’esprit de Noël précoce, la communauté

MEXICO CITY (AP) – Pour Miguel Zadquiel, le secret pour rester en phase alors qu’il danse à l’avant de la procession annuelle de Noël dans son quartier est dans la grosse caisse.

“Pour chaque son qu’il fait, je bouge un pied, puis un autre, puis je saute, puis je bouge mes épaules”, a-t-il déclaré.

Le jeune de 14 ans était l’un des dizaines de danseurs et de musiciens à l’avant du joyeux défilé de cette semaine de personnes serpentant dans les rues de l’arrondissement de Xochimilco à Mexico. Cette procession festive et ses événements connexes sont connus sous le nom de posada et se déroulent dans tout le pays. La tradition catholique annuelle se poursuit pendant neuf nuits, commençant le 16 décembre et se terminant le 24.

Le style de chaque posada varie d’une ville à l’autre, mais traditionnellement, il s’agit d’une reconstitution d’une partie de l’histoire de Noël. Nuit après nuit, deux volontaires s’habillent en Mary et Joseph et traversent leur communauté, frappant à une porte différente chaque jour de la saison Posada. Leur voyage symbolise la marche des couples bibliques de Nazareth à Bethléem et l’éventuel refuge qu’ils trouvent dans une étable où Jésus est né.

Quelques voisins se joignent à la procession en portant des bougies. D’autres attendent qu’il arrive à la maison où la paire jouant le saint couple est enfin reçue et la célébration continue. Il y a des chants, le partage de plats traditionnels et l’ouverture d’une piñata lorsque le récipient en papier mâché coloré cède, renversant des bonbons dans les mains des enfants qui attendent avec impatience.

La saison Posada à Xochimilco est unique en ce que le quartier honore la Niñopa – l’image la plus vénérée de l’enfant Jésus dans l’arrondissement et considérée comme sa patronne – et l’histoire de Marie et Joseph simultanément.

“C’est la première fois que je viens, et j’aime vraiment à quel point tout est joyeux”, a déclaré Donaldo López, qui habite à environ une heure mais a été invité par sa sœur qui a récemment déménagé à Xochimilco.

À côté de lui, deux jeunes filles lançaient des confettis dans la rue pendant que leur mère préparait son appareil photo pour prendre une photo de la Niñopa. L’origine du Niñopa n’est pas claire, mais la figure en bois grandeur nature d’un bébé en blanc aurait environ 450 ans et aurait été retrouvée après la conquête espagnole. Les familles catholiques de Xochimilco gardent généralement des images de lui dans leurs maisons.

“Il est très miraculeux”, a déclaré Fernanda Mimila, une résidente de Xochimilco qui regardait la procession. “Nous avons lu de nombreuses histoires à son sujet et chaque fois que ma famille et moi sommes près de lui, nous pouvons sentir ses vibrations et nous avons envie de pleurer.”

Les fidèles étaient autrefois autorisés à toucher et à porter le Niñopa, mais il est maintenant considéré comme trop vieux pour être manipulé fréquemment et nécessite plus de soins pour maintenir son état, a déclaré Abraham Cruz. Le résident de Xochimilco et ses proches ont eu l’honneur d’accueillir la Niñopa dans leur maison pour la 6e posada de cette année et ont organisé une célébration pour cela, un événement courant pendant la saison des Posadas. Les familles demandent à accueillir les Niñopa des années à l’avance.

“La posada d’aujourd’hui a été attribuée il y a 10 ans”, a déclaré Cruz. « La famille qui a organisé la deuxième posada de cette saison a dû attendre 28 ans !

Les posadas Xochimilco durent plusieurs heures de plus que la plupart des autres et commencent à 8 heures du matin lorsque la famille d’accueil récupère la Niñopa auprès de ses stewards. Il se termine environ une douzaine d’heures plus tard lorsque le chiffre est retourné. Tout au long de la journée, un prêtre célèbre une messe, un repas est servi et les fidèles peuvent s’approcher de l’autel artisanal où la Niñopa est conservée jusqu’à la tombée de la nuit.

Tout le monde peut se joindre à la célébration nocturne lorsque des bénévoles distribuent des cierges magiques, des ballons et des confettis. Le quartier prend vie avec des couples qui se tiennent par la main, des jeunes hommes qui poussent leurs grands-mères en fauteuil roulant et des parents qui serrent leurs enfants dans leurs bras pour les garder au chaud.

Cette semaine, des centaines de voisins portant des chapeaux brillants ont côtoyé les musiciens et les danseurs, comme Miguel Zadquiel, 14 ans, qui menait le cortège et propulsait l’esprit festif. Le groupe de danseurs en tête — connu sous le nom de « comparsa » — est consacré à une image précise de l’enfant Jésus. Chaque membre porte une longue robe de velours, un grand chapeau en forme de tambour et un masque représentant un vieil homme – un costume destiné à se moquer des conquérants espagnols.

Le duo – une fille et un garçon pour la 6ème posada de la saison – jouant Marie et Joseph suit les danseurs. À la fin, la Niñopa, voyageant en camionnette, se fraye lentement un chemin à travers la foule.

Magda Reyes, vêtue de rose, marchait à côté de ses filles de 7 et 11 ans. Elle fréquente ces posadas depuis qu’elle est enfant.

“Nous sommes très dévoués aux Niñopa”, a-t-elle déclaré. “Ma mère avait l’habitude de m’amener ici pour le célébrer, alors maintenant j’amène mes filles.”

Lors de la dernière nuit de la saison de Posada, la procession atteindra sa destination où la foule chantera une berceuse pour l’enfant Jésus, accueillant à nouveau l’arrivée de l’enfant Jésus le jour de Noël.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

María Teresa Hernández, The Associated Press