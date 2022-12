Au Mexique, les papillons monarques en voie de disparition inspirent l’espoir d’un retour

De loin, ils apparaissent comme un feuillage d’automne : des millions de papillons monarques en voie de disparition recouvrant les arbres dans un kaléidoscope de brun, d’orange et de noir.

Alors que l’air frais de la montagne se réchauffe, ils flottent au-dessus des visiteurs éblouis venus voir une tradition annuelle qui perdure malgré les pressions environnementales et humaines qui la menacent.

Chaque année, les monarques migrateurs parcourent jusqu’à 3 000 km depuis l’est des États-Unis et le Canada pour passer l’hiver dans les forêts du centre et de l’ouest du Mexique.

Les week-ends d’hiver amènent des centaines de visiteurs dans la Sierra Chincua, un sanctuaire monarque idyllique dans l’État occidental de Michoacan, à environ trois heures de route de Mexico.

La Sierra Chincua en 1986 a été introduite dans la Réserve de biosphère protégée du papillon monarque, qui est maintenant un site du patrimoine mondial de l’UNESCO s’étendant sur quelque 56 000 hectares.

“Le tourisme aide à conserver la forêt, c’est ainsi que nous soutenons nos familles”, a déclaré Juan Vidal, l’un des trois douzaines de gardes du parc qui patrouillent dans la forêt et travaillent comme guides.

Aujourd’hui, Vidal, 54 ans, dit qu’il y a moins de monarques que lorsqu’il est arrivé enfant.

La population de monarques migrateurs a chuté de 22% à 72% au cours de la dernière décennie, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, qui a déclaré l’espèce en voie de disparition en juillet.

Plusieurs papillons monarques se nourrissant d’asters sauvages au début de l’automne. Getty Images Getty Images

Les scientifiques blâment le changement climatique, les pesticides et l’exploitation forestière illégale pour le déclin de la population.

La présence des monarques dans les États où ils passent l’hiver, le Michoacan et l’État voisin de Mexico, s’étendait sur 18 hectares au milieu des années 1990. Mais l’hiver dernier, la superficie était tombée à seulement 3 hectares.

La migration de l’année dernière, cependant, a offert une lueur d’espoir pour l’avenir du monarque. Leur présence au Mexique a en fait augmenté de plus d’un tiers par rapport à 2020.

Luis Martinez, l’un des rangers de Sierra Chincua, s’attend à une nouvelle amélioration cette année. “Nous avons plus de papillons cette année, plus sont arrivés ici parce que la colonie est plus grande”, a-t-il déclaré.

Alors que les monarques commencent à arriver autour de la fête des morts au Mexique début novembre, certains habitants voient les papillons comme les âmes des ancêtres qui reviennent.

La visiteuse Lizbeth Cerrato a déclaré que “l’expérience unique” était comme “regarder des âmes voler au-dessus”.

“C’est tellement de sentiments tissés ensemble.”