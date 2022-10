Au Mexique, les luttes intestines du parti au pouvoir s’aggravent

Avec Morena désormais dominant, la plus grande question de la politique mexicaine est de savoir quel type de divisions internes frappera le parti – qui est essentiellement construit autour de López Obrador – lorsqu’il prendra sa retraite en 2024. La réponse qui a émergé cette semaine est que ce ne sera probablement pas le cas. sois belle.

MEXICO CITY – Une manifestation fulgurante de luttes intestines politiques à mains nues a éclaté cette semaine dans le parti Morena du président Andrés Manuel López Obrador, avec des écoutes téléphoniques secrètes et des allégations de liens avec les cartels de la drogue.

La victime a été fonctionnaire local dans la station balnéaire de Puerto Vallarta, qui, comme le reste de l’État de Jalisco, est dominée par le cartel Jalisco New Generation. Étrangement, Llamas a été abattu par un homme qui était assis avec lui à sa table. Les procureurs locaux ont déclaré que le meurtre semblait impliquer un cartel de la drogue.

Le meurtre a ravivé le malaise des élections internes à la direction du parti de Morena en août, qui ont été remplies d’accusations de bourrage d’urnes et de fraude ; Les lamas ont été élus par une marge étrangement large lors de ce vote.

John Ackerman, un dissident et universitaire de Morena né aux États-Unis, a rapidement tweeté que Llamas était “un narco de Vallarta, élu membre du comité de Morena par des électeurs transportés aux urnes”.

López Obrador a déclaré plus tard qu’il n’y avait aucune preuve immédiate que Llamas était impliqué dans les cartels.

Monreal s’est présenté à l’investiture pour succéder à López Obrador, qui n’a pas le droit de se faire réélire, malgré le fait que la mairesse de Mexico, Claudia Sheinbaum, soit clairement la favorite. La campagne de Monreal avait été suffisamment bruyante et bruyante pour qu’il prétende que la direction de Morena veut le faire taire.

Campeche est loin des centres du pouvoir, mais le procureur général de l’État de Sansores, Renato Sales, est l’ancien chef du conseil de sécurité nationale du Mexique et saurait certainement comment obtenir de tels enregistrements. Le bureau des ventes n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Quelle que soit la façon dont Sansores obtient les bandes, elle les a utilisées dans le passé pour salir la réputation d’Alejandro Moreno, le chef du parti révolutionnaire institutionnel autrefois tout-puissant, le PRI, qui a dirigé le Mexique de 1929 à 2000. Dans une émission de radio hebdomadaire qu’elle anime, Sansores a diffusé une cassette dans laquelle on peut entendre Moreno dire “avec les journalistes, il faut les tuer de faim, pas de balles”.

Mardi, elle a présenté une série de messages WhatsApp prétendument entre Monreal et Moreno, dans lesquels Monreal semblait proposer d’intervenir auprès des procureurs pour aider à résoudre les problèmes juridiques de Moreno. Sansores n’a pas précisé comment elle avait eu accès aux conversations – “Elles sont tombées entre mes mains”, a-t-elle dit – mais a déclaré qu’elle en avait encore des centaines à révéler.

Hubert Carrera, chroniqueur de longue date à Campeche, a déclaré qu’il pensait que Sales disposait d’une unité de surveillance et que Sansores agissait en tant qu’exécuteur pour López Obrador, qui ne voulait apparemment pas s’abaisser à faire de la politique intrapartisane.

“Le problème est que Ricardo Monreal n’est pas soumis à Andrés Manuel López Obrador et est sur le point de quitter Morena”, a déclaré Carrera. “Andrés Manuel López Obrador a donné l’ordre à Layda Sansores d’attaquer quiconque, même au sein du Mouvement de régénération nationale (nom officiel du parti), interfère avec les intérêts de sa pré-candidat préférée, Claudia Sheinbaum.”

López Obrador – la seule véritable force et arbitre politique du parti qu’il a fondé en 2013 – n’a pas fait grand-chose pour décourager les luttes intestines ou cacher son affection pour Sansores, en disant: “Je l’aime beaucoup, beaucoup.”

Le style politique du président rappelle les jours de gloire du PRI dans les années 1970, lorsque le Mexique regorgeait d’argent du pétrole et que le gouvernement pouvait récompenser en espèces les syndicats et les groupes agricoles fidèles. La politique était alors pleine d’intrigues, d’accords en coulisses et de coudes acérés alors que les gens manœuvraient pour obtenir l’approbation du président tout-puissant du moment.